"Хлопок" в Мелитополе, сотни новых могил вагнеровцев в России: хронология 399 дня войны

Россия продолжает попытки наступать на Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Тяжелее всего нашим бойцам на Бахмутском направлении, однако они сдерживают россиян.

Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Зеленский посетил нашу границу с Россией, первые Challenger 2 в ВСУ: хронология 398 дня войны

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в городе слышали несколько взрывов во всех районах. Он заверил, что оккупанты суетятся, поэтому стоит ожидать подробностей от Генштаба ВСУ.Журналист New York Times Кристиан Триберт обратил внимание, что в станице Бакинского Краснодарского края России непрерывно увеличивается количество захоронений ППК "Вагнера". Только за 2 месяца там на кладбище появилось сотни новых могил.OSINT-расследователи с помощью открытых источников установили, что на войне в Украине погибли не менее 2 тысяч российских офицеров. Однако реальные потери могут быть значительно больше, ведь это только количество тех смертей, которые удалось подтвердить.