Россия массированно атаковала Украину: хронология 460 дня войны
29 мая 2023, 06:27Читати новину українською
Россия не оставляет попыток захватить Украину. Самые тяжелые боевые действия продолжаются на Востоке Украины.
Оккупанты атакуют мирных жителей в украинских городах. Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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- Голосеевском районе столицы все службы ехали на место;
- Подольском районе – предварительно, в результате падения обломков загорелся частный дом. Обломки повредили крышу одноэтажного частного дома – пожаров и пострадавших нет;
- Святошинском районе – предварительно зафиксировано падение обломков, без пострадавших и серьезных разрушений.
Сложная ночь для столицы, но благодаря профессиональности наших защитников, вследствие воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Орки беснуются, мы – стоим!
– подытожил Кличко.
- канал "Monitor" писал, что были пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления;
- вражеские "Шахеды" зафиксировали в Киевской и Черниговской областях.