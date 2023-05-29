Россия массированно атаковала Украину: хронология 460 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину. Самые тяжелые боевые действия продолжаются на Востоке Украины.

Оккупанты атакуют мирных жителей в украинских городах. Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Важно Самая массированная атака дронами, в Днепре возросло количество жертв: хронология 459 дня войны

Голосеевском районе столицы все службы ехали на место;

Подольском районе – предварительно, в результате падения обломков загорелся частный дом. Обломки повредили крышу одноэтажного частного дома – пожаров и пострадавших нет;

Святошинском районе – предварительно зафиксировано падение обломков, без пострадавших и серьезных разрушений.

В Киеве и других регионах Украины объявили об отбое воздушной тревоги. В КМВА написали, что это была 15 воздушная атака с начала мая: "Этой ночью снова были дроны, а также и крылатые ракеты. Силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены!"Звуки взрывов слышали жители Львовской и Хмельницкой областей. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что "на Львовщине работает ПВО". В Хмельницкой ОВА сообщили, что в области раздались звуки взрывов и призывали не снимать работу ПВО и находиться в укрытиях.Россия атаковала Киев сперва иранскими дронами-камикадзе "Шахед", а затем и крылатыми ракетами. Мэр Виталий Кличко сообщил, что слышны взрывы и есть сбивание. В частности, взрывы были слышны в:

Сложная ночь для столицы, но благодаря профессиональности наших защитников, вследствие воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Орки беснуются, мы – стоим!

– подытожил Кличко.

канал "Monitor" писал, что были пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления;

вражеские "Шахеды" зафиксировали в Киевской и Черниговской областях.

В Одесской области раздались звуки взрывов. Глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук написал, что в регионе работает ПВО.В Винницкой области раздались взрывы. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что регион атаковали дронами. В области работала ПВО. О работе противовоздушной обороны сообщили в Киевской и Одесской области.На территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупанты атаковали наши регионы ракетами и "Шахедами". Предварительно: