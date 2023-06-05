Враждебная ДРГ на Харьковщине, инцидент между военными судами США и Китая: хронология 467 дня войны

Российские захватчики не отказались от своих преступных побуждений. Оккупанты далее сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
Однако ВСУ успешно противостоят оккупантам. Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Заметьте Россия ударила по аэродрому у Кропивницкого, детали атаки на Днепр: хронология 466 дня войны
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Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Востоке произошло 29 боевых столкновений. Россия предприняла неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, и нанесла ракетные удары в районах Волчанска, Чугуева и авиационных ударов в районах Ивашкова, Огурцового, Гатище Харьковской области. Били также из минометов и артиллерии.3:24
СМИ сообщили о крайне опасном инциденте между военными кораблями США и Китая. Мол, они 3 июня в Тайванском проливе корабль Китая приблизился к линии примерно в 150 метрах от удара по эсминцу США. По данным очевидцев, это была провокация Китая.1:59
Кадыров предложил опрокинуть 70 тысяч кадыровцев на "защиту" Белгородщины от "врагов". Мол, кадыровцы готовы "выполнить любой приказ верховного главнокомандующего России".00:35
Евгений Пригожин обвинил минобороны России в обстреле вагнеровцев, когда выходили из Бахмута. "Повар Путина" заявил, что якобы российские оккупанты миновали тылы вагнеровцев. Речь идет об окрестностях Опросного и Озаряновки на оккупированной Донбассе. Однако ПВК "Вагнера" это заметили и разминировали территорию, якобы поврежден один российский БТР "Урал".