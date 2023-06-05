Враждебная ДРГ на Харьковщине, инцидент между военными судами США и Китая: хронология 467 дня войны

Российские захватчики не отказались от своих преступных побуждений. Оккупанты далее сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Однако ВСУ успешно противостоят оккупантам. Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Россия ударила по аэродрому у Кропивницкого, детали атаки на Днепр: хронология 466 дня войны

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Востоке произошло 29 боевых столкновений. Россия предприняла неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, и нанесла ракетные удары в районах Волчанска, Чугуева и авиационных ударов в районах Ивашкова, Огурцового, Гатище Харьковской области. Били также из минометов и артиллерии.СМИ сообщили о крайне опасном инциденте между военными кораблями США и Китая. Мол, они 3 июня в Тайванском проливе корабль Китая приблизился к линии примерно в 150 метрах от удара по эсминцу США. По данным очевидцев, это была провокация Китая.Кадыров предложил опрокинуть 70 тысяч кадыровцев на "защиту" Белгородщины от "врагов". Мол, кадыровцы готовы "выполнить любой приказ верховного главнокомандующего России".Евгений Пригожин обвинил минобороны России в обстреле вагнеровцев, когда выходили из Бахмута. "Повар Путина" заявил, что якобы российские оккупанты миновали тылы вагнеровцев. Речь идет об окрестностях Опросного и Озаряновки на оккупированной Донбассе. Однако ПВК "Вагнера" это заметили и разминировали территорию, якобы поврежден один российский БТР "Урал".