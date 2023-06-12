Взрывы в Мелитополе, падение уровня воды в Каховском водохранилище: хронология 474 дня войны
12 июня 2023, 06:29Читати новину українською
Россия продолжает пытаться наступать на Украину. Однако накануне стало известно, что украинские героические бойцы освободили три села на Донетчине. В частности, Благодатное, Макаровку и Нескучное.
Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в тексте 24 Канала.
Заметьте ВСУ освободили 3 села в Донецкой области, Россия обстреляла эвакуационную лодку: хронология 473 дня войны
- в Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется;
- на Бахмутском направлении русские захватчики несут значительные потери. Только в военный госпиталь в районе Персиановки Ростовской области прибыли более 50 окупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен, за неимением персонала – большие показатели смертности среди тяжелораненых;
- авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян;
- подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.
Так, в Бахмуте практика "мясных штурмов" и привела к тому, что они понесли колоссальные потери. 2:57 Представитель украинской разведки Андрей Юсов сказал, что у Лукашенко нет двойников. Он ведь не доверяет им, да и внешность у него очень нетипичная. 1:33 В ходе обмена пленными Украина вернула 95 защитников. Одному из них 11 июня в день обмена исполнилось 28 лет. Пограничник защищал остров Змеиный. 1 час Уровень воды в Каховском водохранилище составляет 3,93 метра. В Херсонской ОВ сообщили, что уровень воды продолжает уменьшаться. Глава ОВА Александр Прокудин объяснил, что затопленная площадь почти вдвое уменьшилась и составляет 77 квадратных километров.
На вечер 11 июня в Херсонской области оставались подтопленными 46 населенных пунктов. Из них 32 – на правом берегу, еще 14 – на левом. 00:20 Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. Агент партизанского движения сообщил о "очень сильном прилете". По данным местных телеграмм-каналов, он был в районах Нового Мелитополя и Юровки.