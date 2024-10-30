Россия повредила дом в Киеве, дроны долетели до Москвы: хронология 980 дня войны

30 октября 2024, 08:36
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Автор: Диана Квасневская

Россия не оставляет попыток наступать в Украине, однако ВСУ изо всех сил сдерживают атаки врага.

Какая ситуация на фронте, какие мирные города атаковал враг, чем помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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08:49, 30 октября

DeepState: враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку

Аналитики заявили, что Россия оккупировала Богоявленку и Новоукраинку. Кроме того, враги продвинулись в Селидово и Ясной Поляне.

08:39, 30 октября

Дроны ударили по России

Дроны атаковали Москву, Брянскую, Ростовскую, Смоленскую области. Российское минобороны заявило о "сбитии" 23 беспилотников. Однако о "работе ПВО" в Московской области власти не писали, об этом сообщали СМИ.

08:05, 30 октября

ISW: ВСУ восстановили позиции в Торецке, враг наступает на нескольких направлениях

Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции в Торецке на фоне российских наступательных операций, продолжающихся в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вдоль Красного переулка в центре Торецка,
– говорят в ISW.

Однако оккупанты наступают на юго-восток от Купянска, на запад от Сватово, на запад и в центр Селидово, на восток от Курахово и на юго-запад от Донецка в районе Угледара.

07:45, 30 октября

Потери врага

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1560 российских военных, с начала полномасштабной войны – 693 640. Враги потеряли в технике:

  • танков – 9 137 (+8),
  • боевых бронированных машин – 18 433 (+29),
  • артиллерийских систем – 19 955 (+38),
  • РСЗО – 1 242 (+1),
  • средств ПВО – 986 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 979 (+40),
  • крылатых ракет – 2 625 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27 840 (+91),
  • специальной техники – 3 567 (+1).
07:28, 30 октября

Россияне запустили 62 дрона по Украине

Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты запустили по Украине 62 беспилотника российских Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 07:00 (30 октября – 24 Канал) подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,
– заявили военные.

Воздушные силы ВСУ отметили, что 25 беспилотников – локально потеряны.

06:36, 30 октября

Россия атаковала Киев

Россия запустила по Киеву дроны-камикадзе типа "Шахед". Обломки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе, что повлекло пожар.

В доме 9 раненых, среди них – 11-летняя девочка.

Также атака россиян привела к пожару в 8-этажном административном здании. К счастью, огонь ликвидировали.