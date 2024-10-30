Россия повредила дом в Киеве, дроны долетели до Москвы: хронология 980 дня войны
Россия не оставляет попыток наступать в Украине, однако ВСУ изо всех сил сдерживают атаки врага.
Какая ситуация на фронте, какие мирные города атаковал враг, чем помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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Аналитики заявили, что Россия оккупировала Богоявленку и Новоукраинку. Кроме того, враги продвинулись в Селидово и Ясной Поляне. Дроны атаковали Москву, Брянскую, Ростовскую, Смоленскую области. Российское минобороны заявило о "сбитии" 23 беспилотников. Однако о "работе ПВО" в Московской области власти не писали, об этом сообщали СМИ. Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции в Торецке на фоне российских наступательных операций, продолжающихся в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вдоль Красного переулка в центре Торецка, Однако оккупанты наступают на юго-восток от Купянска, на запад от Сватово, на запад и в центр Селидово, на восток от Курахово и на юго-запад от Донецка в районе Угледара. Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1560 российских военных, с начала полномасштабной войны – 693 640. Враги потеряли в технике: Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты запустили по Украине 62 беспилотника российских Орла и Приморско-Ахтарска. По состоянию на 07:00 (30 октября – 24 Канал) подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях, Воздушные силы ВСУ отметили, что 25 беспилотников – локально потеряны. Россия запустила по Киеву дроны-камикадзе типа "Шахед". Обломки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе, что повлекло пожар. В доме 9 раненых, среди них – 11-летняя девочка. Также атака россиян привела к пожару в 8-этажном административном здании. К счастью, огонь ликвидировали.
DeepState: враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку
Дроны ударили по России
ISW: ВСУ восстановили позиции в Торецке, враг наступает на нескольких направлениях
– говорят в ISW.
Потери врага
Россияне запустили 62 дрона по Украине
– заявили военные.
Россия атаковала Киев
Аналитики заявили, что Россия оккупировала Богоявленку и Новоукраинку. Кроме того, враги продвинулись в Селидово и Ясной Поляне.
Дроны атаковали Москву, Брянскую, Ростовскую, Смоленскую области. Российское минобороны заявило о "сбитии" 23 беспилотников. Однако о "работе ПВО" в Московской области власти не писали, об этом сообщали СМИ.
Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции в Торецке на фоне российских наступательных операций, продолжающихся в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вдоль Красного переулка в центре Торецка,
Однако оккупанты наступают на юго-восток от Купянска, на запад от Сватово, на запад и в центр Селидово, на восток от Курахово и на юго-запад от Донецка в районе Угледара.
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1560 российских военных, с начала полномасштабной войны – 693 640. Враги потеряли в технике:
Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты запустили по Украине 62 беспилотника российских Орла и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 07:00 (30 октября – 24 Канал) подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,
Воздушные силы ВСУ отметили, что 25 беспилотников – локально потеряны.
Россия запустила по Киеву дроны-камикадзе типа "Шахед". Обломки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе, что повлекло пожар.
В доме 9 раненых, среди них – 11-летняя девочка.
Также атака россиян привела к пожару в 8-этажном административном здании. К счастью, огонь ликвидировали.