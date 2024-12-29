Рискованный "аттракцион": как военные достают дроны с оккупированных территорий

В 28 ОМБр показали, как забирают БПЛА с территорий, захваченных россиянами. Бойцы сравнили этот процесс с аттракционом, где надо захватить игрушку с помощью клешни.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Как забрать дрон из-под носа у врага

Защитники иронично назвали свои действия "Операция "Клешня", или "Спасти рядового "Мавика".

Помните аттракционы, где нужно было клешней поймать игрушку и осторожно перетащить ее к точке сброса? Эти ювелирные расчеты, азарт и таймер, который добавляет напряжения. И вот сегодня операторы БПЛА 28-й ОМБр в перерывах между уничтожением врагов так же эвакуируют поврежденные борта,

– написали в бригаде.

Конечно, такие операции рискованные. Поскольку дроны лежат на территории, которую уже захватили захватчики, россияне могут заметить спасательную операцию. Поэтому такие действия требуют не только осторожности, но и скорости.

Спасение дрона с оккупированной территории: смотрите видео

Судя по ролику, беспилотник спасают другим беспилотником. И это важно, потому что таким образом защитники не подвергают себя опасности.

"Ни одна потеря дрона не сравнится с человеческой жизнью", – подчеркнули они.

Интересно, что Украина очень скоро может приблизиться к массовому использованию дронов на оптоволокне. Сначала эту технологию на фронте использовали россияне.