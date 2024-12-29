Про це пише 24 Канал з посиланням на 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Як забрати дрон з-під носа у ворога

Захисники іронічно назвали свої дії "Операція "Клешня", або "Врятувати рядового "Мавіка".

Пам'ятаєте атракціони, де потрібно було клешнею впіймати іграшку та обережно перетягнути її до точки скиду? Ці ювелірні розрахунки, азарт і таймер, що додає напруги. І от сьогодні оператори БпЛА 28-ї ОМБр в перервах між знищенням ворогів так само евакуйовують пошкоджені борти,

– написали в бригаді.

Звісно, такі операції ризиковані. Оскільки дрони лежать на території, яку вже захопили загарбники, росіяни можуть помітити рятувальну операцію. Тож такі дії потребують не лише обережності, але й швидкості.

Порятунок дрона з окупованої території: дивіться відео

Судячи з ролика, безпілотник рятують іншим безпілотником. І це важливо, бо таким чином оборонці не наражають себе на небезпеку.

"Жодна втрата дрона не порівняється з людським життям", – підкреслили вони.

Цікаво, що Україна дуже скоро може наблизитися до масового використання дронів на оптоволокні. Спершу цю технологію на фронті використали росіяни.