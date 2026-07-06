Об этом президент Зеленский рассказал в интервью FT.

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Когда закончится война?

Зеленский отметил, что целью нападения на Крым было сделать все возможное, чтобы нанести удар по военным базам оккупантов, складам, противовоздушной обороне, логистике.

Нанеся удар по Крыму и отрезав его точки доступа, Украина показала, что значит оперативно контролировать небо в определенной точке в определенное время.

Зеленский считает, что психологическое воздействие длительных масштабных атак Украины беспилотниками на Москву и Санкт-Петербург в сочетании с усугублением экономических последствий в конечном итоге изменит расчеты Путина.

Когда к Москве будут лететь не сто дронов, а тысяча, он поймет. Как только он начнет ощущать это лично, как только начнет видеть это собственными глазами, вы увидите советников, которые будут настаивать на переезде куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин от Москвы, тем ближе будет конец войны,

– сказал Зеленский.

К слову, в этом интервью Зеленский также заявил, что Трамп похвалил Украину за дальнобойные удары по России.

Кроме того, президент объявил, что война в Украине вступила в новую фазу. Теперь решающее значение, помимо ожесточенных боев на фронте, имеют удары с воздуха.