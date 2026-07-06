Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю для FT.

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Коли закінчиться війна?

Зеленський зазначив, що метою нападу на Крим було зробити все можливе, щоб уразити військові бази окупантів, склади, протиповітряну оборону, логістику.

Завдавши удару по Криму та відрізавши його точки доступу, Україна показала, що означає оперативно контролювати небо в певній точці, у певний час.

Зеленський вважає, що психологічний вплив тривалих масштабних атак України безпілотниками на Москву та Санкт-Петербург разом із поглибленням економічних наслідків зрештою змінить розрахунки Путіна.

Коли до Москви летітимуть не сто дронів, а тисяча він зрозуміє. Як тільки він почне відчувати це особисто, як тільки почне бачити це на власні очі, ви побачите радників, які наполягатимуть переїхати кудись за Урал. Чим далі Путін від Москви, тим ближче буде кінець війни,

– сказав Зеленський.

До слова, у цьому інтерв'ю Зеленський також заявив, що Трамп похвалив Україну за далекобійні удари по Росії.

Окрім того, президент оголосив, що війна в Україні вступила в нову фазу. Тепер вирішальне значення, окрім запеклих боїв на фронті, мають удари з повітря.