Командующего российскими войсками в Сирии, вероятно, освободили: причастен к боям на Харьковщине

В Сирии повстанцы захватили Алеппо, что вызвало значительную обеспокоенность в России. На фоне этого командующий российскими войсками в Сирии, Сергей Кисель, вероятно, потерял свою должность, скорее всего его уволили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. На этой должности Сергей Кисель, согласно обнародованной информации, находился недолго.

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Что известно о вероятном освобождении

Российские телеграмм-каналы предполагают, что подобное увольнение с должности командующего скорее всего ничего не изменит относительно ситуации в Сирии. Паблики пишут, что прежде всего должен измениться подход.

Сирийская песочница долгое время была местом отмывания репутации генералов-неудачников, которые оказались некомпетентными в зоне СВО. Уже проводятся разборы полетов. Назначаются виновные,

– пишут росСМИ.

Отмечается, что на новом месте Кисель оказался в 2024 году. Еще в 2022 году он командовал 1-й танковой армией оккупантов на территории Харьковской области. В то же время в Сирии повстанцы продвигаются к пятому по численности городу страны Хама, не встречая сопротивления.

К слову, в сети появились сообщения о якобы восстании против диктатора в рядах правительственных войск. Пользователь Babak Taghvaee, который специализируется на вопросах безопасности на Ближнем востоке, отмечает, что 4-я дивизия Сирийской республиканской гвардии начала попытку госпереворота.