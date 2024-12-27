Сирия ранее признала "ДНР" и "ЛНР": в МИД сказали, возможно ли возобновление отношений с Дамаском

Сирия во времена правления Башара Асада оставалась неизменным союзником России. В 2022 году она признала "независимость" украинских оккупированных территорий. После этого Киев разорвал с Дамаском дипломатические отношения.

Впрочем, в начале декабря политическая ситуация в Сирии резко изменилась. Тамошняя оппозиция свергла режим Асада, который сам сбежал в Москву. В МИД Украины допустили возобновление дипломатических отношений с Дамаском, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию представителя министерства Георгия Тихого.

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В Киеве ждут, какой будет политика новой власти в Сирии

По словам Тихого, Киев готов к возобновлению отношений с Сирией, при условии, если политика ее новой власти будет отличаться от той, которую вел Асад.

Спикер добавил, что уже установлен контакт с новой властью Сирии, в частности, на уровне министров.

По словам президента Зеленского, Украина поддержала сирийский народ в трудное время.

500 тонн украинской пшеничной муки уже направляются в Сирию,

– подчеркнул он.

В ближайшие недели эту муку планируется раздать 33 250 семьям или 167 000 человек. Каждая упаковка весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

Ранее президент опроверг информацию о предоставлении вооруженной помощи сирийским повстанцам.