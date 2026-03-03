Об этом сообщили израильские медиа со ссылкой на собственные источники, передает Al Arabia.

Что известно об операциях Израиля на территории Ирана?

Накануне министр обороны США Пит Гегсет, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Вашингтона и Иерусалима в противостоянии с Ираном, заявил, что ни один сценарий не снимается с рассмотрения. В то же время он отметил, что на данный момент американские сухопутные войска непосредственно в боевых действиях не задействованы.

Бывший глава израильского Минобороны Бенни Ганц также не исключил возможности появления израильских или американских военных на территории Ирана, если этого потребует развитие событий.

Ранее президент США Дональд Трамп давал понять, что все опции остаются открытыми, включая потенциальное применение наземных сил. Однако впоследствии он уточнил, что такой шаг пока выглядит маловероятным.

