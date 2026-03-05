Иран отвергает переговоры с США и готов отбивать наземное вторжение, – МИД страны
- Иран отказывается вести переговоры с США и не просил о прекращении огня.
- Иран готов к наземной борьбе с США, а Россия и Китай могут оказывать помощь Ирану.
В Иране не хотят вести переговоры с США. Страна может получать помощь от России и Китая.
Об этом рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире телеканала NBC.
Планирует ли Иран вести переговоры с США?
В МИД Ирана отреагировали на заявления, якобы Тегеран просит о перемирии и переговорах.
Иран отказывается вести переговоры с США, мы не просили о прекращении огня,
– заявили там.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Ирана нет причин говорить с США.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Иран хочет возобновить переговоры с США.
На вопрос журналиста о готовности Тегерана к наземной борьбе Арагчи сказал, что американцев "ждут", и такого рода война будет для Вашингтона "большой катастрофой".
Аракчи также сообщил, что Россия и Китай всегда помогали Ирану, но не дал деталей, каково сейчас их участие.
Помогают ли Россия и Китай Ирану?
В Дубае вблизи порта Джебель-Али были найдены обломки дрона "Герань-2". Это свидетельствует о возможной кооперации между Ираном и Россией в производстве и поставке ударных БпЛА.
Китай решительно осудил военную операцию США и Израиля против Ирана, назвав ее нарушением суверенитета Ирана и международного права. Пекин инициировал срочное заседание Совбеза ООН.