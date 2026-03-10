Министр обороны США анонсировал "самый интенсивный" день ударов по Ирану

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что 10 марта США проведут крупнейшие удары по Ирану. Он отметил, что Иран за последние 24 часа выпустил наименьшее количество ракет.

О предстоящих ударах по Ирану рассказал Пит Гегсет во время брифинга для прессы в Пентагоне.

Смотрите также "Много блестящей работы": Трамп заявил, что война с Ираном "почти завершена"

Что известно о заявлении главы Пентагона?

Пит Гегсет 10 марта заявил, что США нанесут самый большой удар по Ирану в течение 24 часов. По его словам будет использовано больше всего пилотов, бомбардировщиков, а разведка станет более точной.

Министр обороны США отметил, что Иран за последние сутки запустил наименьшее количество ракет, на которое страна способна. Он добавил, что это лишь подтверждает "тенденции" и "распределение силы", о которых Гегсет рассказывал на прошлых брифингах.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пытается взять под контроль Ближний Восток, нанося удары по Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Последние новости о конфликте между США и Ираном