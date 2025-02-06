Взрывы в Харькове и Сумах, россияне продвигаются в Донецкой области: хронология 1079 дня войны

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 1079 день. Все эти дни Силы обороны защищают нашу независимость и территориальную целостность от рук захватчиков. Сейчас ситуация на фронте сложная и динамичная.

Подробно о ситуации в стране по состоянию на 6 февраля: главные события дня, обстановку на фронте, потери противника, дипломатические победы и последствия российских атак – читайте в материале 24 Канала.

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