Ночная атака дронами по Украине, взрывы в порту России: хронология 1099 дня войны

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1099 дней. Страна-агрессор ведет на территории Украины бой и пытается захватить все больше наших территорий. Ко всему Россия осуществляет террор гражданского населения ракетными и дроновыми атаками. ВСУ дают мощный отпор захватнической армии.

О ситуации на разных направлениях фронта, в городах и селах Украины и на международной арене 26 февраля 24 Канал рассказывает в этом материале.

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