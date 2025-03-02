Сложная ситуация в Курской области, ВСУ продвинулись в Торецке: хронология 1103 дня войны
Россия продолжает вести кровавую войну. Украинские защитники сдерживают врага, однако продвижение на линии фронта имеют обе стороны.
О главных событиях Украины и ситуации на фронте 2 марта 2025 года, 1103 дня войны, читайте на сайте 24 Канала.
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Россияне наращивали свои возможности контроля нашего передвижения в Курской области, начиная с января. Наибольшие осложнения начались после потери украинцами Свердликово. Неприятным моментом является также продвижение врага вдоль границы между населенными пунктами Журавка – Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу и положение дел в том районе начало ухудшаться давно, Оккупанты осуществляли наступательные действия на многих направлениях фронта, но без значительного успеха, пишет ISW. Украинские войска продвинулись на Торецком направлении, а российские – в направлении Великой Новоселки.
Ситуация на Курщине для ВСУ ухудшилась, – DeepState
– пишут аналитики.
Россияне наращивали свои возможности контроля нашего передвижения в Курской области, начиная с января. Наибольшие осложнения начались после потери украинцами Свердликово.
Неприятным моментом является также продвижение врага вдоль границы между населенными пунктами Журавка – Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу и положение дел в том районе начало ухудшаться давно,
Оккупанты осуществляли наступательные действия на многих направлениях фронта, но без значительного успеха, пишет ISW.
Украинские войска продвинулись на Торецком направлении, а российские – в направлении Великой Новоселки.