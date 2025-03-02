Сложная ситуация в Курской области, ВСУ продвинулись в Торецке: хронология 1103 дня войны

Россия продолжает вести кровавую войну. Украинские защитники сдерживают врага, однако продвижение на линии фронта имеют обе стороны.

О главных событиях Украины и ситуации на фронте 2 марта 2025 года, 1103 дня войны, читайте на сайте 24 Канала.

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