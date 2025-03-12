Россия атаковала "Шахедами", ВСУ имеют успехи в Донецкой области: хронология 1113 дня войны
В среду, 12 марта, продолжается 1113 день полномасштабной войны в Украине. Военные мужественно борются на фронте с российскими оккупантами, возвращая наши земли и нанося потери врагу. Работа по достижению мира продолжается и в тылу.
О главных событиях 12 марта, ситуацию на передовой, заявления политиков и другие важные новости рассказывает 24 Канал.
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Хронология 1113 дня войны
Ночью в Киевской области, в частности вблизи Белой Церкви, пролетали вражеские дроны-камикадзе. Около часа ночи жители слышали взрывы, в области работала ПВО. О последствиях пока что не сообщается. По Шевченковскому району Харькова был нанесен вражеский удар БпЛА. "Шахед" попал между частными домами в Харькове, зафиксированы повреждения, но обошлось без пожаров, жертв и пострадавших. Один человек получил острую реакцию на стресс. Когда Дональда Трампа поздравили с достижением согласия Украины на временную остановку огня в Украине, президент США ответил, что теперь нужно также добиться этого же от России. Трамп заявил, что раньше ему с Кремлем договориться было легко. За сутки ВСУ имеют успехи на Торецком направлении возле Пантелеймоновки и шахты "Центральная" в центре Торецка. Россияне атакуют под самым Торецком, вблизи Валентиновки, Юровки, Пантелеймоновки, Щербиновки, Дачного, Дилиевки, Крымского и Дружбы. Также украинские защитники продвинулись на Покровском направлении к западу от Водяного Второго. Враг наступает наступали под самым Покровском, возле Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лысовки, Даченского, Новотроицкого, Николаевки, Шевченко, Возрождения, Новоукраинки, Зеленого, Песчаного, Звериного, Удачного, Котлиного, Надиевки, Преображенки, Новоалександровки, Надиевки, Богдановки, Котляровки, Сергеевки. По информации аналитиков, российская армия продвигается в Курской области и могла начать наступление на Суджу. Враг взял под контроль Бондаревку, Замостье и Махновку, а также продвинулись в Зазулевку, Колмакову и возле Куриловки.
Россияне атаковали Киевскую область
Харьков ночью атаковали "Шахеды"
Трамп ожидает, что Россия согласится на временное прекращение огня
ВСУ продвинулись возле Покровска и Торецка
В Курской области россияне начали новое наступление
Ночью в Киевской области, в частности вблизи Белой Церкви, пролетали вражеские дроны-камикадзе. Около часа ночи жители слышали взрывы, в области работала ПВО.
О последствиях пока что не сообщается.
По Шевченковскому району Харькова был нанесен вражеский удар БпЛА.
"Шахед" попал между частными домами в Харькове, зафиксированы повреждения, но обошлось без пожаров, жертв и пострадавших. Один человек получил острую реакцию на стресс.
Когда Дональда Трампа поздравили с достижением согласия Украины на временную остановку огня в Украине, президент США ответил, что теперь нужно также добиться этого же от России.
Трамп заявил, что раньше ему с Кремлем договориться было легко.
За сутки ВСУ имеют успехи на Торецком направлении возле Пантелеймоновки и шахты "Центральная" в центре Торецка. Россияне атакуют под самым Торецком, вблизи Валентиновки, Юровки, Пантелеймоновки, Щербиновки, Дачного, Дилиевки, Крымского и Дружбы.
Также украинские защитники продвинулись на Покровском направлении к западу от Водяного Второго. Враг наступает наступали под самым Покровском, возле Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лысовки, Даченского, Новотроицкого, Николаевки, Шевченко, Возрождения, Новоукраинки, Зеленого, Песчаного, Звериного, Удачного, Котлиного, Надиевки, Преображенки, Новоалександровки, Надиевки, Богдановки, Котляровки, Сергеевки.
По информации аналитиков, российская армия продвигается в Курской области и могла начать наступление на Суджу. Враг взял под контроль Бондаревку, Замостье и Махновку, а также продвинулись в Зазулевку, Колмакову и возле Куриловки.