Россия атаковала "Шахедами", ВСУ имеют успехи в Донецкой области: хронология 1113 дня войны

В среду, 12 марта, продолжается 1113 день полномасштабной войны в Украине. Военные мужественно борются на фронте с российскими оккупантами, возвращая наши земли и нанося потери врагу. Работа по достижению мира продолжается и в тылу.

О главных событиях 12 марта, ситуацию на передовой, заявления политиков и другие важные новости рассказывает 24 Канал.

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Хронология 1113 дня войны