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24 Канал Новости Украины Ночная атака "Шахедами", серия взрывов в России: хронология 1201 дня войны
8 июня, 06:35
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Ночная атака "Шахедами", серия взрывов в России: хронология 1201 дня войны

Владислав Кравцов

В Украине продолжается 1201 день полномасштабного вторжения России. Враг не прекращает атаковать наше государство как с воздуха, так и на линии боевого соприкосновения, а также терроризирует мирные города и села.

О главных событиях нового дня войны, ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

К теме Россияне продвинулись в направлении Сум, Купянска и Днепропетровщины: обзор фронта от ISW

 

06:05, 08 июня

Какова ситуация с российскими кораблями в море

В ВМС ВСУ рассказали, что сегодня ни в Черном, ни в Азовском морях ракетоносцев России нет.

00:58, 08 июня

В Одесской области слышали взрывы.

00:58, 08 июня

В ОСУВ "Хортица" назвали самый тяжелый участок фронта

По словам Виктора Трегубова, в зоне ответственности "Хортицы" самыми горячими направлениями остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Относительно «тихо» на Северском и Харьковском направлениях.

Майор подчеркнул, что в настоящее время продолжается активная фаза наступательных действий захватчиков в Донецкой области. Наиболее активные штурмы враг проводит на трассе Покровск – Константиновка.

На Покровском направлении за вчера было 77 боевых столкновений.

00:37, 08 июня

В российском Новомосковске раздались взрывы

Ночью 8 июня в Новомосковске Тульской области было громко. Местные жители сообщают о взрывах и сильном пожаре на важном для россиян предприятии.

По меньшей мере, 5 взрывов слышали в Новомосковске. Местные телеграм-каналы пишут, что один из беспилотников попал в химкомбинат "Азот".