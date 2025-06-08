Ночная атака "Шахедами", серия взрывов в России: хронология 1201 дня войны
В Украине продолжается 1201 день полномасштабного вторжения России. Враг не прекращает атаковать наше государство как с воздуха, так и на линии боевого соприкосновения, а также терроризирует мирные города и села.
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В ВМС ВСУ рассказали, что сегодня ни в Черном, ни в Азовском морях ракетоносцев России нет. В Одесской области слышали взрывы. По словам Виктора Трегубова, в зоне ответственности "Хортицы" самыми горячими направлениями остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Относительно «тихо» на Северском и Харьковском направлениях. Майор подчеркнул, что в настоящее время продолжается активная фаза наступательных действий захватчиков в Донецкой области. Наиболее активные штурмы враг проводит на трассе Покровск – Константиновка. На Покровском направлении за вчера было 77 боевых столкновений. Ночью 8 июня в Новомосковске Тульской области было громко. Местные жители сообщают о взрывах и сильном пожаре на важном для россиян предприятии. По меньшей мере, 5 взрывов слышали в Новомосковске. Местные телеграм-каналы пишут, что один из беспилотников попал в химкомбинат "Азот".
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В ВМС ВСУ рассказали, что сегодня ни в Черном, ни в Азовском морях ракетоносцев России нет.
В Одесской области слышали взрывы.
По словам Виктора Трегубова, в зоне ответственности "Хортицы" самыми горячими направлениями остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Относительно «тихо» на Северском и Харьковском направлениях.
Майор подчеркнул, что в настоящее время продолжается активная фаза наступательных действий захватчиков в Донецкой области. Наиболее активные штурмы враг проводит на трассе Покровск – Константиновка.
На Покровском направлении за вчера было 77 боевых столкновений.
Ночью 8 июня в Новомосковске Тульской области было громко. Местные жители сообщают о взрывах и сильном пожаре на важном для россиян предприятии.
По меньшей мере, 5 взрывов слышали в Новомосковске. Местные телеграм-каналы пишут, что один из беспилотников попал в химкомбинат "Азот".