Ночная атака "Шахедами", серия взрывов в России: хронология 1201 дня войны

В Украине продолжается 1201 день полномасштабного вторжения России. Враг не прекращает атаковать наше государство как с воздуха, так и на линии боевого соприкосновения, а также терроризирует мирные города и села.

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