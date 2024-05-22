Атака "Шахедов" на энергетику Сумщины: хронология 819 дня войны
Оккупанты продолжают осуществлять воздушные атаки на Украину, пытаясь нанести как можно больше вреда населению и ослабить армию. Между тем, наши защитники держат оборону по всей линии фронта под натиском вражеского наступления.
Полномасштабная война в Украине длится более 2 лет. Как изменилась ситуация на фронте, на политической арене, случившейся на международной арене в течение нового дня российской агрессии, передает 24 Канал.
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Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны страны Ллойду Остину. Представители Конгресса выступают за предоставление разрешения Украине атаковать цели на территории России. Для этого конгрессмены призвали парламент США ускорить поставки вооружения Украине. Кроме того, они предлагают расширить тренировку украинцев на истребителях F-16. В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию. "Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", – сообщил глава Сумской ГВА. Российские захватчики ночью 22 мая обстреляли Сумскую область своими дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате пострадали города Шостка и Конотоп. Известно, что враг нанес удар по энергетическим объектам.
Конгрессмены просят Пентагон разрешить Украине бить по России западным оружием
Оккупанты ударили "Шахедами" по Сумщине
Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны страны Ллойду Остину. Представители Конгресса выступают за предоставление разрешения Украине атаковать цели на территории России.
Для этого конгрессмены призвали парламент США ускорить поставки вооружения Украине. Кроме того, они предлагают расширить тренировку украинцев на истребителях F-16.
В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию.
"Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", – сообщил глава Сумской ГВА.
Российские захватчики ночью 22 мая обстреляли Сумскую область своими дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате пострадали города Шостка и Конотоп. Известно, что враг нанес удар по энергетическим объектам.