Атака "Шахедов" на энергетику Сумщины: хронология 819 дня войны

Оккупанты продолжают осуществлять воздушные атаки на Украину, пытаясь нанести как можно больше вреда населению и ослабить армию. Между тем, наши защитники держат оборону по всей линии фронта под натиском вражеского наступления.

Полномасштабная война в Украине длится более 2 лет. Как изменилась ситуация на фронте, на политической арене, случившейся на международной арене в течение нового дня российской агрессии, передает 24 Канал.

Дивіться також Скільки російських ракетоносіїв залишається у Чорному морі після знищення "Циклона"