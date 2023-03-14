Россия нанесла ракетный удар по Краматорску, есть раненые: хронология 384 дня войны
Уже 384-й день полномасштабной войны, которую начала Россия. Силы обороны продолжают борьбу на поле боя, а дипломаты делают все возможное, чтобы усилить поддержку нашего государства в мире.
Детальнее о дипломатическом фронте и ситуации на поле боя читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Из-за банкротства Кремля: как Россия и Белоруссия стали питательными для Китая.09:41 Оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска. Россияне атаковали многоквартирный жилой дом около 8:30. На месте уже работают спасатели. Как сообщил глава ОВА Крыленко, по меньшей мере трое гражданских ранены. Оккупанты повредили шесть многоэтажек.
Россия ударила ракетами по домам в Краматорске / Фото с телеграммы Кириленко
Оккупанты ударили по Краматорску: смотрите видео09:11 Финляндия все же рассматривает передачу Украине истребителей Hornet. Об этом заявила премьер Санна Марин. 09:01 Российские захватчики использовали тактику "устрашения" во время наступления на Черниговщине. Оккупанты думали, что смогут дойти до Киева. Впрочем, враг потерял более 50% от общей численности. Об этом сообщил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк. 08:44 В ОК "Юг" заявили, что ситуация на Юге сложная. Однако наши Силы обороны продолжают контрбатарейную и контрдиверсионную борьбу. "Продвинуться на Юге кафиров не удастся", - подчеркнула Гуменюк. 08:43 В ОК "Юг" сообщили, что из-за плохой погоды врагу пришлось корабельную группировку численностью 8 единиц отправить в пункт базирования. И хотя пуски ракет оттуда теоретически возможны, однако фактически не реальны. В то же время, один подводный ракетоноситель Россия оставила на дежурстве. Так что по меньшей мере 4 "Калибра" готовы к применению, угроза точечного ракетного удара достаточно высока. 08:40 На Запорожье оккупанты разработали план побега коллаборантов в Крым. Об этом сообщил Центр национального сопротивления. 08:36 Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены 2 автомобиля спасателей. Без пострадавших.
Из села Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые накануне получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Между тем на линии столкновения россияне пытались вести наступательные действия в районах Гряниковки и Двуречной, но потерпел неудачу и отступил с потерями. 08:23 В Херсонской ОВА сообщили, что в течение суток враг совершил 24 обстрела Херсонской городской территориальной общины, использовав 49 снарядов. Пострадали Херсон, Зеленовка, Приозерное, Антоновка, Садовое, Степановка, Инженерное, Приднепровское.
Кроме того, оккупанты 15 раз обстреляли островную и береговую часть Херсонской городской территориальной громады. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет. 08:20 Кириленко рассказал, что сегодня ночью на Донецком направлении враг нанес авиаракетный удар по Авдеевке. Три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна в жилой квартал. На утро россияне нанесли еще один авиаракетный удар – по Ласточкиному. В течение дня под обстрел попало Курахово – поврежден парк и дом.
На Горловском направлении 2 человека погибли и 7 ранены в Константиновке. В городе повреждено 18 частных домов и 4 многоэтажки; еще 1 дом поврежден в Иванополье. 1 человек ранен в Бахмуте, под обстрел попал Торецк – без жертв. В Соледарской общине ранен 1 человек в Никифоровке, повреждены 11 домов.
На Лисичанском направлении происходили обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества. В Северской общине повреждено админздание в Северском, громко было в Серебрянке.
Последствия российских обстрелов Донецкой области / Фото с телеграмма Кириленко
Потери врага на утро 14 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
- несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак на указанных направлениях;
- россияне нанесли 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из РСЗО;
- На Запорожском и Херсонском направлениях российские военные обороняются.
- За сутки наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.
В Белгородской области, вероятно, упала российская ракета: смотрите видео00:43 Мониторинговый канал Monitor сообщил, что в Харьковской области слышали взрывы. Жителей призвали быть осторожнее.00:40 В Белгородской области было громко. В местных СМИ отметили, что занимаются уточнением деталей.00:38 В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.00:17 С начала войны в Украине погибли более 8 тысяч мирных жителей. Такие данные обнародовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Всего зафиксировали 21 965 жертв среди гражданского населения, в том числе 8 231 убитых и 13 734 раненых.
Среди раненых 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которых пока не удалось установить. Впрочем, в ООН отмечают, что реальные цифры значительно выше. Получение информации из некоторых мест, где продолжались интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены.