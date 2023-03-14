Россия нанесла ракетный удар по Краматорску, есть раненые: хронология 384 дня войны

Уже 384-й день полномасштабной войны, которую начала Россия. Силы обороны продолжают борьбу на поле боя, а дипломаты делают все возможное, чтобы усилить поддержку нашего государства в мире.

Детальнее о дипломатическом фронте и ситуации на поле боя читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска. Россияне атаковали многоквартирный жилой дом около 8:30. На месте уже работают спасатели. Как сообщил глава ОВА Крыленко, по меньшей мере трое гражданских ранены. Оккупанты повредили шесть многоэтажек.

Россия ударила ракетами по домам в Краматорске / Фото с телеграммы Кириленко

Оккупанты ударили по Краматорску: смотрите видео

Финляндия все же рассматривает передачу Украине истребителей Hornet. Об этом заявила премьер Санна Марин.Российские захватчики использовали тактику "устрашения" во время наступления на Черниговщине. Оккупанты думали, что смогут дойти до Киева. Впрочем, враг потерял более 50% от общей численности. Об этом сообщил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк.В ОК "Юг" заявили, что ситуация на Юге сложная. Однако наши Силы обороны продолжают контрбатарейную и контрдиверсионную борьбу. "Продвинуться на Юге кафиров не удастся", - подчеркнула Гуменюк.В ОК "Юг" сообщили, что из-за плохой погоды врагу пришлось корабельную группировку численностью 8 единиц отправить в пункт базирования. И хотя пуски ракет оттуда теоретически возможны, однако фактически не реальны. В то же время, один подводный ракетоноситель Россия оставила на дежурстве. Так что по меньшей мере 4 "Калибра" готовы к применению, угроза точечного ракетного удара достаточно высока.На Запорожье оккупанты разработали план побега коллаборантов в Крым. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены 2 автомобиля спасателей. Без пострадавших.Из села Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые накануне получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Между тем на линии столкновения россияне пытались вести наступательные действия в районах Гряниковки и Двуречной, но потерпел неудачу и отступил с потерями.В Херсонской ОВА сообщили, что в течение суток враг совершил 24 обстрела Херсонской городской территориальной общины, использовав 49 снарядов. Пострадали Херсон, Зеленовка, Приозерное, Антоновка, Садовое, Степановка, Инженерное, Приднепровское.Кроме того, оккупанты 15 раз обстреляли островную и береговую часть Херсонской городской территориальной громады. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.Кириленко рассказал, что сегодня ночью на Донецком направлении враг нанес авиаракетный удар по Авдеевке. Три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна в жилой квартал. На утро россияне нанесли еще один авиаракетный удар – по Ласточкиному. В течение дня под обстрел попало Курахово – поврежден парк и дом.На Горловском направлении 2 человека погибли и 7 ранены в Константиновке. В городе повреждено 18 частных домов и 4 многоэтажки; еще 1 дом поврежден в Иванополье. 1 человек ранен в Бахмуте, под обстрел попал Торецк – без жертв. В Соледарской общине ранен 1 человек в Никифоровке, повреждены 11 домов.На Лисичанском направлении происходили обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества. В Северской общине повреждено админздание в Северском, громко было в Серебрянке.

Последствия российских обстрелов Донецкой области / Фото с телеграмма Кириленко

Главу Вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна отправят в отставку. Предпосылкой такого решения, по данным Bild, стало восхваление Цорном российской армии. Кроме того, он сомневался в возможностях ВСУ.Глава фракции "Слуга народа" ответил на обвинения грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии. Арахамия отметил, что сохранение демократии в Грузии, власть которой полна агентами России – это ключевая задача всего мирового сообщества. Также он добавил: "В Украине не желают Грузии войны". Украина хочет идти в ЕС "вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении".За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 740 оккупантов. В общей сложности ликвидировали ориентировочно 160 540 окупантов.



Потери врага на утро 14 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

В Черниговской области хотят увековечить память Героя Александра Мациевского, которого расстреляли за "Слава Украине". В частности, в Нежине планируется переименовать одну из улиц.Начальник ОВА Павел Кириленко сообщил, что в течение 13 марта россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Константиновке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Виталий Ким рассказал, что вчера, 13 марта, в 18:26 враг наносил минометные удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.Глава Днепропетровского облсовета Лукашук сообщил, что ночь прошла без обстрелов.На войне в Украине россияне используют "штурмовые отряды". Они объединили штурмовые подразделения в структуры батальонов, полков и бригад для конкретных операций и не присваивают им номер, название, определенную структуру, штатного командира или конкретное вооружение. Аналитики ISW отмечают, что враг формирует временные "штурмовые отряды" для реагирования на ситуации по мере их возникновения. Эти формирования, вероятно, часто отступают после первоначальных потерь и испытывают серьезные проблемы со связью и координацией.Путин поддержал предложение российского минобороны увеличить призывной возраст до 30 лет. Однако, это не свидетельствует о планах Кремля провести полную мобилизацию в будущем, заявили в ISW.За сутки 13 марта российские войска из тяжелой артиллерии и "Градов" 93 раза обстреляли Херсонскую область. Областной центр – 4 раза. Попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. К сожалению, один человек погиб, шесть – ранены. Об этом сообщил глава ОВА Прокудин.В Симферополе масштабный пожар на большом складе. По предварительным данным, без пострадавших.

Пожар в Симферополе / фото из телеграм-каналов

несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак на указанных направлениях;

россияне нанесли 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из РСЗО;

На Запорожском и Херсонском направлениях российские военные обороняются.

За сутки наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Италия обвинила ЧВК "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса. Российские наемники стоят за увеличением количества лодок с мигрантами, которые пытаются пересечь центральное Средиземное море в рамках стратегии Москвы относительно мести государствам, которые поддерживают Украину.В ISW отметили, что Кадыров боится потерять благосклонность Путина, потому что его боевики действительно сидят в тылах. Сейчас "кадыровцы" не имеют значительного влияния на фронте в Украине. Чеченские войска преимущественно пытаются наступать в районе Белогоровки Луганской области, или выполняют функции "правохранителей" в тыловых районах оккупированных украинских городов.Президент США Джо Байден заявил, что хочет "вскоре" поговорить с Си Цзиньпином.В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку:

Японская помощь Украине достигла 1,6 млрд долларов. Об этом сообщили в МИД этого государства. Речь идет о помощи в 2022 году.РосСМИ заявили, что громкие звуки, которые слышали жители Белгородской области, это работа ПВО.Отбой тревоги в Харьковской области.После взрывов в Белгородской области вражеские телеграм-каналы сообщили, что "какой-то объект" медленно падает на землю. Вероятно, это упала одна из российских ракет.

В Белгородской области, вероятно, упала российская ракета: смотрите видео

Мониторинговый канал Monitor сообщил, что в Харьковской области слышали взрывы. Жителей призвали быть осторожнее.В Белгородской области было громко. В местных СМИ отметили, что занимаются уточнением деталей.В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.С начала войны в Украине погибли более 8 тысяч мирных жителей. Такие данные обнародовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Всего зафиксировали 21 965 жертв среди гражданского населения, в том числе 8 231 убитых и 13 734 раненых.

Среди раненых 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которых пока не удалось установить. Впрочем, в ООН отмечают, что реальные цифры значительно выше. Получение информации из некоторых мест, где продолжались интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены.