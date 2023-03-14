Детальніше про дипломатичний фронт та ситуацію на полі бою читайте у матеріалі 24 Каналу.

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01:20 РосЗМІ заявили, що гучні звуки, які чули жителі Бєлгородщини, це робота ППО.

01:00 Відбій тривоги на Харківщині.

00:50 Після вибухів у Бєлгородській області ворожі телеграм-канали повідомили, що "якийсь об'єкт" повільно падає на землю. Ймовірно, це впала одна з російських ракет.

На Бєлгородщині, ймовірно, впала російська ракета: дивіться відео

00:43 Моніторинговий канал Monitor повідомив, що у Харківській області чули вибухи. Мешканців закликали бути обережнішими.

00:40 На Бєлгородщині було гучно. У місцевих ЗМІ зауважили, що займаються уточненням деталей.

00:38 У Харківській області оголосили повітряну тривогу.