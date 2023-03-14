Детальніше про дипломатичний фронт та ситуацію на полі бою читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Триває вже 384 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Сили оборони продовжують боротьбу на полі бою, а дипломати роблять усе можливе, аби посилити підтримку нашої держави у світі.
Детальніше про дипломатичний фронт та ситуацію на полі бою читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Через банкрутство Кремля: як Росія та Білорусь стали поживою для Китаю
На Бєлгородщині, ймовірно, впала російська ракета: дивіться відео