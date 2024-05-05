Россияне атаковали Харьков, попали в гражданское предприятие: хронология 802 дня войны

Россия уже более двух лет не оставляет попыток захватить территорию Украины и ведет преступную полномасштабную войну. Все это время украинские воины дают достойный отпор врагу на всех направлениях фронта.

Российские военные уже 802 дня продолжают терроризировать гражданское население Украины. О главных событиях на фронте и на международной политической арене, последствия вражеских атак, успехи ВСУ, – читайте в тексте 24 Канала.

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