Россияне атаковали Харьков, попали в гражданское предприятие: хронология 802 дня войны
Россия уже более двух лет не оставляет попыток захватить территорию Украины и ведет преступную полномасштабную войну. Все это время украинские воины дают достойный отпор врагу на всех направлениях фронта.
Российские военные уже 802 дня продолжают терроризировать гражданское население Украины. О главных событиях на фронте и на международной политической арене, последствия вражеских атак, успехи ВСУ, – читайте в тексте 24 Канала.
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О том, что в городе раздаются взрывы, написали сначала местные паблики, а затем и корреспонденты Общественного. Это произошло около часа ночи. Горожане слышали взрывы в половине первого, сообщили корреспонденты Общественного. В 00:39 Игорь Терехов сообщил о повторных взрывах. Позже стало известно о последствиях. Попадание "Шахеда" в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия, Враг попал в гражданское предприятие, вспыхнул масштабный пожар. Его тушили несколько часов, огонь перекинулся на частный дом рядом. Во время атаки пострадали по меньшей мере шесть человек – все были рабочими пищевого предприятия.
Также взрывы раздавались в Днепре
Харьков атаковали в Пасхальную ночь
– написал Терехов.
О том, что в городе раздаются взрывы, написали сначала местные паблики, а затем и корреспонденты Общественного. Это произошло около часа ночи.
Горожане слышали взрывы в половине первого, сообщили корреспонденты Общественного. В 00:39 Игорь Терехов сообщил о повторных взрывах. Позже стало известно о последствиях.
Попадание "Шахеда" в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия,
Враг попал в гражданское предприятие, вспыхнул масштабный пожар. Его тушили несколько часов, огонь перекинулся на частный дом рядом.
Во время атаки пострадали по меньшей мере шесть человек – все были рабочими пищевого предприятия.