Столтенберг в Украине, ВСУ закрепляются в районе Вербового: хронология 582 дня войны
Кремль не забирает свои войска из Украины, так что нашим военным приходится ежедневно выбивать их из наших земель. Украинские бойцы изо дня в день освобождают все новые украинские территории.
Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какую помощь нам оказывают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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Об этом сообщили в Сумской ОВА. Ровно столько обстрелов было зафиксировано в приграничных территориях и населенных пунктах Сумщины. В общей сложности насчитали 188 взрывов. Под обстрелы попали территории Белопольского, Краснопольского, Хотинского, Великописаревского, Середино-Будского, Новослободского, Путивльского общества. Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении. Он отметил, что это совещание было важно. А также отметил то, что результаты будут. Обращение Зеленского от 28 сентября: смотрите видео Немецкий концерн Rheinmetall рассказал о деталях создания предприятия в Украине. Его откроют совместно с концерном "Украинская оборонная промышленность", а заработает оно в Киеве. Сначала оно будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сбором, производством и разработкой военных транспортных средств. Стало известно, что украинские пилоты, наконец, начали обучение на истребителях западного образца в США. Об этом во время пресс-конференции заявила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх. По ее словам, учения на F-16 проходят в американском штате Техас. Министры обороны Украины и Франции встретились в Киеве. Рустем Умеров и Себастьен Лекорню обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, поставки вооружения и военной техники, двусторонние проекты по военно-техническому сотрудничеству, подготовка украинских воинов и внедрение евроатлантических стандартов. Россияне на всю ночь перекрыли Крымский мост – с 21:00 до 06:00. Они заявили, что это якобы плановая мера для проведения "возобновляемых работ". Впоследствии местные телеграммы каналы сообщили о мощном пожаре в Аджимушкае, что в Керчи. Крымчане заявляют, что якобы это пылает трава. Аналитики NGL.media идентифицировали около 2 тысяч представителей оккупационных властей. 1579 из них (почти 87%) являются украинцами. По данным СМИ, солнечным электростанциям, принадлежащим брату замруководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, выплачивали из бюджета "зеленый тариф". При этом они находятся на оккупированной части Запорожья и, вероятно, не имеют связи с энергосистемой Украины. НАБУ отреагировало на расследование журналистов и открыло уголовное производство. Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении и наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 - по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Между тем, подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника. Страны ЕС согласились продлить временную защиту для беженцев из Украины. Он продлится, по меньшей мере, до 5 марта 2025 года. Российские захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии. Пока известно о трех погибших женщинах. В настоящее время началось досудебное расследование. По состоянию на 25 сентября в Феодосийском порту находились сразу два корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Кроме этого, в порту был один корвет проекта 21631 "Буян-М" и корвет проекта 22800 "Каракурт". Также в Феодосии заметили по меньшей мере два тральника проекта "Александрит" и один большой десантный корабль проекта 775. Такое количество кораблей Черноморского флота России в акватории Феодосийского порта является рекордным. Ирландия выделила 1 миллиард евро для содействия переселению украинских беженцев в пределах своих границ Россияне обстреляли Авдеевку ракетами из авиации. Две вражеские цели попали по территории коксохимического завода. К счастью, обошлось без пострадавших. В Польше заявили, что упавшая в Пшеводуве 15 ноября 2022 года ракета была украинской, но еще советского производства. Министр юстиции страны Збигнев Зебро сказал, что это экспертный выпуск. На Запорожском направлении бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен вражескую ДРГ, пытавшуюся совершить диверсию. Оккупанты были в форме ВСУ. Российские военные пытаются отбить утраченные позиции в районе Работино. Враг делает все возможное, чтобы отвлечь украинские силы от наступления. Также за минувшие сутки россияне 13 раз штурмовали Марьинку, однако потерпели неудачу. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Группы добровольческого легиона "Свобода России" сообщили, что ведут сражения на территории Белгородской области. Пока о жертвах и пострадавших не сообщали, а все детали и подробности боев обещают раскрыть позже. Президент Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что по состоянию на данный момент нет факта продажи ракет из Ирана в Россию. В то же время глава государства отметил, что украинские службы контактируют с партнерами по этому вопросу. На временно оккупированной части Запорожской области Россия обустроила более 20-ти учебных полигонов. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. По его словам, эти 20 полигонов оккупантов заняли около 50 тысяч гектаров территории. В сети появилось видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который, по имеющейся информации, находится в тяжелом состоянии. На кадрах он плохо выглядит и едва разговаривает. С визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уже встретился с Владимиром Зеленским. Политики обсудили: Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции заявил, что украинские военные "постепенно завоевывают позиции" в своем контрнаступлении и призвал членов НАТО инвестировать в Украину. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что над регионом наши военные сбили вражеский беспилотник. Около села Фарладан Каушанского района Молдовы в озере Гарбовец 27 сентября обнаружили фрагменты ракеты. В настоящее время специалисты определяют тип и происхождение ракеты. В Киев приехал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. С ним прибыли представители 20 предприятий оборонной промышленности. Лекорню должен встретиться с: Лекорню прибыл в Киев / фото посольства Франции в Украине Юрий Игнат рассказал, что часть украинских пилотов проходит обучение на истребителях F-16 за границей, а остальные готовятся в Украине. В частности, украинские пилоты за границей уже летают на авиатренажерах. Наши пилоты в Украине тренируются на авиасимуляторах. По словам Игната: Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия начала более интенсивно применять ударные дроны типа "Шахед" и беспилотники других типов. По его словам, у России есть возможности изготавливать собственные ударные беспилотники. Поэтому в этом плане действительно есть новые вызовы и угрозы. Мы должны на них реагировать и соответственно применять новые средства противодействия, которые можем себе позволить в настоящее время, Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что наши Силы обороны закрепляются возле Вербового в Запорожской области. Военный объяснил, что нашим бойцам важно закрепиться, чтобы двигаться вперед. Это делают для того, чтобы враг не ударил где-то во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наступающих украинских войск не было проблем. В свою очередь российские захватчики в районе Вербового стоят в обороне и пытаются отбить утраченные позиции. В Минобороны Великобритании заявили, что Россия с 24 февраля 2022 года потеряла ориентировочно 90 самолетов. Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что россияне ночью 28 сентября атаковали с помощью смешанных и запутанных маршрутов, потому что враг "Шахедами" пытался максимально запутать силы ПВО, Силы обороны, мобильные подразделения. Россия вечером 27 сентября обстреляла Николаев ракетами. Оккупанты попали в объект инфраструктуры на окраинах города. Загорелась сухая трава, огонь оперативно ликвидировали. Люди целые. Ночью против 28 сентября зафиксировали попадания российских дронов в Кировоградской области. Предварительно нет погибших, травмированных, не повреждена гражданская инфраструктура. В небе над Николаевской областью уничтожены два разведывательных БПЛА типа "Орлан" и 20 ударных беспилотников "Шахед". Владимир Зеленский впервые встретился с новым министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом. Украинский лидер поблагодарил за финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку и отметил, что сотрудничество Киева и Лондона в военной сфере существенно расширяет возможности украинских воинов на поле боя. Зеленский встретился с Шеппсом: смотрите видео В ISW проанализировали "доказательства" пропагандистов о якобы воскрешении командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. По мнению аналитиков, Кремль и министерство обороны России сохраняют характерное молчание на этот счет и прямо не подтвердили, что Соколов жив. Посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что НАТО нарастит производство боеприпасов для себя и Украины. Работу по этому поводу Альянс уже начал. Бойцы бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" пленили российских солдат, когда штурмовали вражеские позиции. Среди них были: российский командир отделения 228-го мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z". Им предоставили помощь и передадут соответствующим службам. Россия ночью 28 марта ударила по Украине 44 дронами типа "Шахед". Оккупанты запускали их из российского Приморско-Ахтарского района и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму. Наши военные уничтожили 34 ударных беспилотника россиян. Россия нанесла 109 обстрелов по Херсонской области, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП, авиации и беспилотников. По Херсону прилетело 33 снаряда. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне. К сожалению, два человека погибли, еще 1 – ранен. Наши военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят россиянам урон в живой силе и технике, истощают врага на всей линии фронта. Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. ВСУ уничтожили 2 разведывательных дрона оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 и 6 артиллерийских средств противника. Россия с артиллерии атаковала Мировскую общину Никопольщины Днепропетровской области. Люди уцелели, об ущербе уточняют информацию. Аналитики американского Института изучения войны отметили, что Иран сможет продать России новые дроны и баллистические ракеты после 18 октября. Ведь тогда закончится действие Совбеза ООН, запрещающее иранским властям осуществлять подобные поставки дронов и баллистических ракет. Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия ночью 28 сентября направила по Украине несколько групп ударных дронов. Наше ПВО работало фактически вдоль всего южного направления. Посреди ночи в Ташкенте прогремел взрыв. Там разгорелся масштабный пожар. Инцидент произошел в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Возле него в домах выбило окна, кое-где – упал потолок. В момент атаки там было много сотрудников аэропорта. За ними выехали многочисленные скорые. Предварительно известно, что склад полностью разрушен. Россия продолжает атаковать "Шахедами". В этот раз враг запустил дроны по Одесской и Николаевской областям. Там раздавались взрывы, работала ПВО. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что этой ночью может быть рекорд по сбитию "Шахедов".
Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину
National Geographic вляпались в скандал
Зеленский провел совещание с руководителем разведки
Rheinmetall о создании предприятия в Украине
Началось обучение на F-16 в США
Умеров встретился с Лекарней в Киеве
Оккупанты перекрыли Крымский мост
По меньшей мере, полторы тысячи украинцев стали коллаборантами
Как сейчас выглядит разрушенный штаб Черноморского флота в Крыму
НАБУ расследует государственные выплаты оккупированным солнечным станциям
В Генштабе рассказали о потерях врага
ЕС продлевает временную защиту для украинских беженцев
Россияне обстреляли Херсон из артиллерии
Россия перебросила корабли с "Калибрами" в Феодосию
Ирландия выделила помощь беженцам из Украины
Россияне ударили ракетами по коксохимическому заводу в Авдеевке
В Польше вспомнли о ракете, которая упала в Пшеводуве
В Запорожье схватили вражескую ДРГ
Россияне пытаются захватить Марьинку и вернуть Работино
Легион "Свобода России" заявил о боях на Белгородщине
Поставляет ли Иран ракеты в Россию
Враг организовал полигоны в Запорожской области
В сети появилось новое видео с Кадыровым
Столтенберг в Украине
Дрон сбили над Днепропетровской областью
В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты
В Киев прибыл министр обороны Франции
На каком этапе обучение пилотов на F-16
– заверил спикер.
ВСУ закрепляются на рубежах возле Вербового
Потери российской авиации
Атака по Николаеву ракетами
"Шахеды" в Николаевской и Кировоградской областях
Зеленский впервые встретился с новым министром обороны Великобритании
В ISW проанализировали "доказательства" об адмирале Соколове
"Азов" взял в плен оккупантов
Потери россиян
Россия атаковала Украину 44 дронами
Россия обстреляла Херсонщину более 100 раз
Какая ситуация на фронте
Иран может продать России оружие
ПВО работала вдоль всего южного направления
Взрыв в Ташкенте
Атака "Шахедами" Николаевщины и Одесчины
Об этом сообщили в Сумской ОВА. Ровно столько обстрелов было зафиксировано в приграничных территориях и населенных пунктах Сумщины. В общей сложности насчитали 188 взрывов. Под обстрелы попали территории Белопольского, Краснопольского, Хотинского, Великописаревского, Середино-Будского, Новослободского, Путивльского общества.
Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении. Он отметил, что это совещание было важно. А также отметил то, что результаты будут.
Обращение Зеленского от 28 сентября: смотрите видео
Немецкий концерн Rheinmetall рассказал о деталях создания предприятия в Украине. Его откроют совместно с концерном "Украинская оборонная промышленность", а заработает оно в Киеве. Сначала оно будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сбором, производством и разработкой военных транспортных средств.
Стало известно, что украинские пилоты, наконец, начали обучение на истребителях западного образца в США. Об этом во время пресс-конференции заявила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх. По ее словам, учения на F-16 проходят в американском штате Техас.
Министры обороны Украины и Франции встретились в Киеве. Рустем Умеров и Себастьен Лекорню обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, поставки вооружения и военной техники, двусторонние проекты по военно-техническому сотрудничеству, подготовка украинских воинов и внедрение евроатлантических стандартов.
Россияне на всю ночь перекрыли Крымский мост – с 21:00 до 06:00. Они заявили, что это якобы плановая мера для проведения "возобновляемых работ". Впоследствии местные телеграммы каналы сообщили о мощном пожаре в Аджимушкае, что в Керчи. Крымчане заявляют, что якобы это пылает трава.
Аналитики NGL.media идентифицировали около 2 тысяч представителей оккупационных властей. 1579 из них (почти 87%) являются украинцами.
По данным СМИ, солнечным электростанциям, принадлежащим брату замруководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, выплачивали из бюджета "зеленый тариф". При этом они находятся на оккупированной части Запорожья и, вероятно, не имеют связи с энергосистемой Украины.
НАБУ отреагировало на расследование журналистов и открыло уголовное производство.
Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении и наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 - по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Между тем, подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.
Страны ЕС согласились продлить временную защиту для беженцев из Украины. Он продлится, по меньшей мере, до 5 марта 2025 года.
Российские захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии. Пока известно о трех погибших женщинах. В настоящее время началось досудебное расследование.
По состоянию на 25 сентября в Феодосийском порту находились сразу два корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Кроме этого, в порту был один корвет проекта 21631 "Буян-М" и корвет проекта 22800 "Каракурт". Также в Феодосии заметили по меньшей мере два тральника проекта "Александрит" и один большой десантный корабль проекта 775. Такое количество кораблей Черноморского флота России в акватории Феодосийского порта является рекордным.
Ирландия выделила 1 миллиард евро для содействия переселению украинских беженцев в пределах своих границ
Россияне обстреляли Авдеевку ракетами из авиации. Две вражеские цели попали по территории коксохимического завода. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Польше заявили, что упавшая в Пшеводуве 15 ноября 2022 года ракета была украинской, но еще советского производства. Министр юстиции страны Збигнев Зебро сказал, что это экспертный выпуск.
На Запорожском направлении бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен вражескую ДРГ, пытавшуюся совершить диверсию. Оккупанты были в форме ВСУ.
Российские военные пытаются отбить утраченные позиции в районе Работино. Враг делает все возможное, чтобы отвлечь украинские силы от наступления. Также за минувшие сутки россияне 13 раз штурмовали Марьинку, однако потерпели неудачу. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
Группы добровольческого легиона "Свобода России" сообщили, что ведут сражения на территории Белгородской области. Пока о жертвах и пострадавших не сообщали, а все детали и подробности боев обещают раскрыть позже.
Президент Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что по состоянию на данный момент нет факта продажи ракет из Ирана в Россию. В то же время глава государства отметил, что украинские службы контактируют с партнерами по этому вопросу.
На временно оккупированной части Запорожской области Россия обустроила более 20-ти учебных полигонов. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. По его словам, эти 20 полигонов оккупантов заняли около 50 тысяч гектаров территории.
В сети появилось видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который, по имеющейся информации, находится в тяжелом состоянии. На кадрах он плохо выглядит и едва разговаривает.
С визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уже встретился с Владимиром Зеленским. Политики обсудили:
Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции заявил, что украинские военные "постепенно завоевывают позиции" в своем контрнаступлении и призвал членов НАТО инвестировать в Украину.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что над регионом наши военные сбили вражеский беспилотник.
Около села Фарладан Каушанского района Молдовы в озере Гарбовец 27 сентября обнаружили фрагменты ракеты. В настоящее время специалисты определяют тип и происхождение ракеты.
В Киев приехал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. С ним прибыли представители 20 предприятий оборонной промышленности.
Лекорню должен встретиться с:
Лекорню прибыл в Киев / фото посольства Франции в Украине
Юрий Игнат рассказал, что часть украинских пилотов проходит обучение на истребителях F-16 за границей, а остальные готовятся в Украине.
В частности, украинские пилоты за границей уже летают на авиатренажерах. Наши пилоты в Украине тренируются на авиасимуляторах. По словам Игната:
Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия начала более интенсивно применять ударные дроны типа "Шахед" и беспилотники других типов.
По его словам, у России есть возможности изготавливать собственные ударные беспилотники. Поэтому в этом плане действительно есть новые вызовы и угрозы.
Мы должны на них реагировать и соответственно применять новые средства противодействия, которые можем себе позволить в настоящее время,
Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что наши Силы обороны закрепляются возле Вербового в Запорожской области.
Военный объяснил, что нашим бойцам важно закрепиться, чтобы двигаться вперед. Это делают для того, чтобы враг не ударил где-то во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наступающих украинских войск не было проблем.
В свою очередь российские захватчики в районе Вербового стоят в обороне и пытаются отбить утраченные позиции.
В Минобороны Великобритании заявили, что Россия с 24 февраля 2022 года потеряла ориентировочно 90 самолетов.
Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что россияне ночью 28 сентября атаковали с помощью смешанных и запутанных маршрутов, потому что враг "Шахедами" пытался максимально запутать силы ПВО, Силы обороны, мобильные подразделения.
Россия вечером 27 сентября обстреляла Николаев ракетами. Оккупанты попали в объект инфраструктуры на окраинах города. Загорелась сухая трава, огонь оперативно ликвидировали. Люди целые.
Ночью против 28 сентября зафиксировали попадания российских дронов в Кировоградской области. Предварительно нет погибших, травмированных, не повреждена гражданская инфраструктура.
В небе над Николаевской областью уничтожены два разведывательных БПЛА типа "Орлан" и 20 ударных беспилотников "Шахед".
Владимир Зеленский впервые встретился с новым министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом.
Украинский лидер поблагодарил за финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку и отметил, что сотрудничество Киева и Лондона в военной сфере существенно расширяет возможности украинских воинов на поле боя.
Зеленский встретился с Шеппсом: смотрите видео
В ISW проанализировали "доказательства" пропагандистов о якобы воскрешении командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.
По мнению аналитиков, Кремль и министерство обороны России сохраняют характерное молчание на этот счет и прямо не подтвердили, что Соколов жив.
Посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что НАТО нарастит производство боеприпасов для себя и Украины. Работу по этому поводу Альянс уже начал.
Бойцы бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" пленили российских солдат, когда штурмовали вражеские позиции. Среди них были: российский командир отделения 228-го мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z".
Им предоставили помощь и передадут соответствующим службам.
Россия ночью 28 марта ударила по Украине 44 дронами типа "Шахед". Оккупанты запускали их из российского Приморско-Ахтарского района и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Наши военные уничтожили 34 ударных беспилотника россиян.
Россия нанесла 109 обстрелов по Херсонской области, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП, авиации и беспилотников. По Херсону прилетело 33 снаряда.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.
К сожалению, два человека погибли, еще 1 – ранен.
Наши военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят россиянам урон в живой силе и технике, истощают врага на всей линии фронта.
Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. ВСУ уничтожили 2 разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 и 6 артиллерийских средств противника.
Россия с артиллерии атаковала Мировскую общину Никопольщины Днепропетровской области. Люди уцелели, об ущербе уточняют информацию.
Аналитики американского Института изучения войны отметили, что Иран сможет продать России новые дроны и баллистические ракеты после 18 октября. Ведь тогда закончится действие Совбеза ООН, запрещающее иранским властям осуществлять подобные поставки дронов и баллистических ракет.
Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия ночью 28 сентября направила по Украине несколько групп ударных дронов. Наше ПВО работало фактически вдоль всего южного направления.
Посреди ночи в Ташкенте прогремел взрыв. Там разгорелся масштабный пожар.
Инцидент произошел в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Возле него в домах выбило окна, кое-где – упал потолок.
В момент атаки там было много сотрудников аэропорта. За ними выехали многочисленные скорые. Предварительно известно, что склад полностью разрушен.
Россия продолжает атаковать "Шахедами". В этот раз враг запустил дроны по Одесской и Николаевской областям. Там раздавались взрывы, работала ПВО.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что этой ночью может быть рекорд по сбитию "Шахедов".