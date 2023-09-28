Столтенберг в Украине, ВСУ закрепляются в районе Вербового: хронология 582 дня войны

Кремль не забирает свои войска из Украины, так что нашим военным приходится ежедневно выбивать их из наших земель. Украинские бойцы изо дня в день освобождают все новые украинские территории.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какую помощь нам оказывают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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