Враг мог начать "зимнюю кампанию ударов" по стране: хронология 654 дня войны

Оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако наши военные активно противостоят оккупантам. Украинские бойцы отбивают все атаки противника.

Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и о помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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