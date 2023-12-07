Атака "Шахедов", Сенат заблокировал законопроект о помощи Украине: хронология 652 дня войны

Украина продолжает бороться за свое право на суверенитет, уже почти второй год давая отпор российской агрессии. Наши защитники отражают вражеские атаки на фронте, а дипломаты пытаются заручиться поддержкой западных партнеров.

Продолжаются 652 сутки полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях на фронте, международной и дипломатической сферах. 24 Канал.

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