Атака "Шахедами", в Курске пожар после взрывов: хронология 770 дня войны
Россия продолжает террор гражданского населения. Ночью 3 апреля оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами. Кроме того, враг пытается наступать на фронте. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
Какие последствия российской атаки, о новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против агрессора, главных событиях 3 апреля пишет 24 Канал.
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В Минобороны заявили, что информация, которую распространяют в некоторых телеграм-каналах, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены дискредитировать Республику Казахстан, Украинские военные подорвали мост в селе Ивановское на Бахмутском направлении Донецкой области. Сделали это с помощью наземного робота-камикадзе Ratel S. Модель экономического бронирования предусматривает, что бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных работников. Условие – отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника. Вечером 2 апреля в Курске прогремели взрывы. Вспыхнул мощный пожар. Оккупанты заявили о якобы "успешной работе ПВО" по дронам. "Шахеды" в Днепропетровской области движутся в западном направлении. Через 10 минут Воздушные силы сообщили, что БпЛА из Херсонской области летели в направлении Николаевской области. Также "Шахеды" фиксировали и в других регионах. Накануне Владимир Зеленский провел совещание по онлайн-казино. В вечернем обращении президент сообщил, что готовятся соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом.
Казахстан опроверг ложь россиян, что дрон по Татарстану прилетел с их территории
– подчеркнули в оборонном ведомстве.
ВСУ подорвали мост в Донецкой области с помощью робота-камикадзе
В Раде предложили новую концепцию изменений в бронирование работников бизнеса
В Курске после взрыва вспыхнул крупный пожар
Оккупанты атакуют Украину "Шахедами"
Зеленский провел совещание по онлайн-казино
В Минобороны заявили, что информация, которую распространяют в некоторых телеграм-каналах, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности.
Подобные инсинуации направлены дискредитировать Республику Казахстан,
Украинские военные подорвали мост в селе Ивановское на Бахмутском направлении Донецкой области. Сделали это с помощью наземного робота-камикадзе Ratel S.
Модель экономического бронирования предусматривает, что бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных работников. Условие – отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника.
Вечером 2 апреля в Курске прогремели взрывы. Вспыхнул мощный пожар. Оккупанты заявили о якобы "успешной работе ПВО" по дронам.
"Шахеды" в Днепропетровской области движутся в западном направлении. Через 10 минут Воздушные силы сообщили, что БпЛА из Херсонской области летели в направлении Николаевской области. Также "Шахеды" фиксировали и в других регионах.
Накануне Владимир Зеленский провел совещание по онлайн-казино. В вечернем обращении президент сообщил, что готовятся соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом.