Атака "Шахедами", в Курске пожар после взрывов: хронология 770 дня войны

Россия продолжает террор гражданского населения. Ночью 3 апреля оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами. Кроме того, враг пытается наступать на фронте. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

Какие последствия российской атаки, о новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против агрессора, главных событиях 3 апреля пишет 24 Канал.

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