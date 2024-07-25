Российские корабли покинули Азовское море, Киев атаковали ударные БпЛА: хронология 883 дня войны

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины и не оставляет попыток захватить все больше новых территорий. Впрочем, их планы разрушают Силы обороны, которые делают все возможное, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже 883 сутки. О главных новостях этого дня с фронта, достижения на международной арене, ситуацию в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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