Россия атаковала Николаев ракетами, ночная атака "Шахедами": хронология 965 дня войны
В Украине 15 октября продолжается 965 день полномасштабной войны. Российская армия продолжает наносить удары по городам нашего государства, а также пытается прорвать линию обороны на фронте.
Какие главные события происходят в течение дня, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 15 октября – читайте в материале 24 Канала.
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В Военно-Морских Силах ВСУ рассказали, что, по состоянию на 15 октября, в Черном море находится 3 российских корабля. Два из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", которыми враг может атаковать Украину. Залп этих двух ракетоносителей составляет до 8 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Зато в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 также являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили: в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), ведь выключает системы автоматической идентификации. С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: В Николаевской ОВА рассказали, что, предварительно, враг атаковал город, ракетами типа С-300. Перед ударом Воздушные силы известили об угрозе использования баллистического вооружения для Юга. Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации, К сожалению, в результате обстрела погибла женщина. Кроме этого, ранения получили 16 человек, из них 3 оказана амбулаторная помощь. По словам Виталия Кима, пока известно об 11 пострадавших. В частности, есть тяжелые. К сожалению, есть одна погибшая, Больше информации он не обнародовал. В 2:31 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Николаеве был слышен звук взрыва, а через 2 минуты снова слышали взрывы. Скоростная цель на Николаев, Буквально через минуту там сообщили о движении еще одной скоростной цели на город. В 2:38 в Николаеве снова раздавались взрывы. Мониторинговый канал пишет, что предварительно были применены баллистические ракеты "Искандер-М". Мониторинговые ресурсы сообщили о взрывах в Полтавской области. Там работает ПВО по вражеским "Шахедам". Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и привлечения их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока – выдумки, Аналитики DeepState рассказали, что вблизи Часового Яра россияне пытаются прорываться как в самом городе, так и обходить его. Для бойцов 24-й бригады подобная работа является рутинной – постоянная отработка по пехоте противника, которая переходит канал и просто пытается хоть как-то закрепиться в домах для накопления и дальнейшего продвижения, Сложнее ситуация со стороны Калиновки – там противник пытается просачиваться в Часов-Ярское лесничество. Силы обороны Украины беспрестанно уничтожают вражескую пехоту, которую отправляют на штурмы. Аналитики отмечают, что дополнительно осложнить обстановку может подтягивание резервов российских войск. Враг имеет ресурсы, но ранее привлечению дополнительных сил предшествовал определенный успех противника. Сейчас у них, к сожалению, "появился тактический успех севернее".
Россия вывела ракетоносители в Черное море
Какие потери врага на фронте
Потери врага на 15 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
В ОВА рассказали о последствиях попаданий по Николаеву
– говорится в сообщении.
В Николаеве после атаки есть жертва и пострадавшие
– добавил председатель Николаевской ОВА.
В Николаеве слышали серию взрывов
– написали в ПС в 2:34.
На Полтавщине слышали взрывы
В СНБО опровергли информацию о подготовке 100 тысяч солдат КНДР для войны в Украине
– сказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Что происходит вблизи Часового Яра
– рассказали в DeepState.
В Военно-Морских Силах ВСУ рассказали, что, по состоянию на 15 октября, в Черном море находится 3 российских корабля. Два из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", которыми враг может атаковать Украину.
Залп этих двух ракетоносителей составляет до 8 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Зато в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 также являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), ведь выключает системы автоматической идентификации.
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
В Николаевской ОВА рассказали, что, предварительно, враг атаковал город, ракетами типа С-300. Перед ударом Воздушные силы известили об угрозе использования баллистического вооружения для Юга.
Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации,
К сожалению, в результате обстрела погибла женщина. Кроме этого, ранения получили 16 человек, из них 3 оказана амбулаторная помощь.
По словам Виталия Кима, пока известно об 11 пострадавших. В частности, есть тяжелые.
К сожалению, есть одна погибшая,
Больше информации он не обнародовал.
В 2:31 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Николаеве был слышен звук взрыва, а через 2 минуты снова слышали взрывы.
Скоростная цель на Николаев,
Буквально через минуту там сообщили о движении еще одной скоростной цели на город.
В 2:38 в Николаеве снова раздавались взрывы. Мониторинговый канал пишет, что предварительно были применены баллистические ракеты "Искандер-М".
Мониторинговые ресурсы сообщили о взрывах в Полтавской области. Там работает ПВО по вражеским "Шахедам".
Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и привлечения их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока – выдумки,
Аналитики DeepState рассказали, что вблизи Часового Яра россияне пытаются прорываться как в самом городе, так и обходить его.
Для бойцов 24-й бригады подобная работа является рутинной – постоянная отработка по пехоте противника, которая переходит канал и просто пытается хоть как-то закрепиться в домах для накопления и дальнейшего продвижения,
Сложнее ситуация со стороны Калиновки – там противник пытается просачиваться в Часов-Ярское лесничество. Силы обороны Украины беспрестанно уничтожают вражескую пехоту, которую отправляют на штурмы.
Аналитики отмечают, что дополнительно осложнить обстановку может подтягивание резервов российских войск. Враг имеет ресурсы, но ранее привлечению дополнительных сил предшествовал определенный успех противника. Сейчас у них, к сожалению, "появился тактический успех севернее".