Россия атаковала Николаев ракетами, ночная атака "Шахедами": хронология 965 дня войны

В Украине 15 октября продолжается 965 день полномасштабной войны. Российская армия продолжает наносить удары по городам нашего государства, а также пытается прорвать линию обороны на фронте.

Какие главные события происходят в течение дня, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 15 октября – читайте в материале 24 Канала.

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