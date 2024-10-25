Атака "Шахедами", взрывы в Киеве: хронология 975 дня войны

25 октября 2024, 06:37
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Автор: Юлия Мурина

В Украине 975 сутки полномасштабной войны. Россия продолжает террор мирного населения. В частности, ночью в очередной раз атаковала "Шахедами".

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 25 октября – пишет 24 Канал.

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05:44, 25 октября

Россияне продвинулись возле Невского: в DeepState обновили карту фронта

Согласно обновленной карте фронта от аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись на Лиманском направлении. В частности, возле села Невское, переименованного в Балку Журавку.

03:46, 25 октября

Атака "Шахедами": в Киеве из-за падения обломков вспыхнул пожар

В Дарницком районе Киева упали обломки сбитых российских дронов. Из-за этого вспыхнул пожар на открытой территории, горели деревья и трава. Пожар оперативно ликвидировали.

03:35, 25 октября

Повторные взрывы в Киеве: работает ПВО

В КГВА заявили, что в столице и области, на подступах к Киеву работает ПВО.

02:47, 25 октября

На Львовщине по вражеским дронам работает ПВО

Председатель ОВА сообщил о нескольких "Шахедах". Максим Козицкий заявил, что работает ПВО.

01:14, 25 октября

Взрывы в Киеве

СМИ сообщили, что в столице слышали взрывы.

00:26, 25 октября

В Белом доме сделали новое заявление по дальнобойным ударам

Позиция Белого дома по дальнобойным ударам остается неизменной, но переговоры с Украиной продолжаются. советник Байдена Джейк Салливан отметил, что США предоставляют другие возможности для защиты.