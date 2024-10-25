Атака "Шахедами", взрывы в Киеве: хронология 975 дня войны

В Украине 975 сутки полномасштабной войны. Россия продолжает террор мирного населения. В частности, ночью в очередной раз атаковала "Шахедами".

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 25 октября – пишет 24 Канал.

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