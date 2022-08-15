Как война повлияла на погоду в Украине и метеопрогнозы: ответ Укргидрометцентра

В Украине идут 179 сутки полномасштабного вторжения россии. Война изменила немало, однако на погоду активные боевые действия никак не повлияли.

Правда, по причине временной оккупации россией некоторых территорий нашего государства страдает точность метеорологических прогнозов. Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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Влияние полномасштабной войны на погоду в Украине и метеорологические прогнозы

По словам заместителя начальника метеопрогнозов Укргидрометцентра, сейчас у них нет данных всех наблюдений с временно оккупированных территорий. Это оказывает свое влияние на расчеты, поскольку прогнозы погоды формируются на основе фактической погоды и фактических данных. Если же наблюдения не ведутся, или станции не могут передать данные, это соответственно негативно влияет на прогноз.

Наталья Голеня отметила, что отсутствие локаторов делает невозможным прогноз, в частности, таких природных явлений, как град и шквалы, поскольку одной только спутниковой информации для этого недостаточно. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что в целом погода в Украине в 2022 году не слишком отличается от предыдущих лет, и полномасштабная война против россии на нее никак не повлияла.

Как она (широкомасштабная война – ред. 24 канал) могла повлиять? Погода есть погода,

– отметила представитель Укргидрометцентра.

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При этом Наталья Голеня отметила, что весна в Украине была немного холоднее обычного, однако это абсолютно нормальное явление, и широкомасштабное вторжение россии тому не является причиной.

Кроме того, июль был прохладным, но такое случается. Это не новость,

– подытожила эксперт.

Добавим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура будет держаться в пределах 20 – 25 градусов тепла, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

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