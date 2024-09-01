"Ситуация критическая": президент Финляндии оценил ход войны в Украине

Российское наступление на Востоке продолжается. Бои идут за стратегически важные Покровск и Часов Яр. Президент Финляндии прокомментировал текущую ситуацию в Украине.

Глава Финляндии Александер Стубб в прямом эфире Radio Suomi отвечал на вопросы слушателей, большая часть которых касалась войны России против Украины.

Смотрите также Надо ли сбивать российские ракеты, запущенные по Украине: результаты опроса в Польше удивили

Лучше, чем было 3 месяца назад

Стубб отметил, что сейчас трудно предсказать, когда закончится война, которая длится уже почти третий год.

Президент отметил, что ситуация на фронте критическая. Впрочем, добавил, что положение дел в Украине лучше, чем было 3 месяца назад.

Также финский президент заверил, что будет поддерживать Киев столько, сколько это будет нужно.

Отдельно политик прокомментировал ограничения Запада по использованию украинских ударов вглубь России. Стубб подчеркнул, что никаких ограничений быть не должно, пока Украина защищает саму себя и делает это в рамках международного права. В то же время президент добавил, что удары не должны приходиться на гражданские объекты.

К слову, в Польше отказались сбивать российские ракеты и дроны над Украиной, заявив, что "НАТО и ЕС являются сторонами конфликта".