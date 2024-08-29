Путин готовит новую "холодную войну" против Украины, – Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Путина в подготовке к новой "холодной войне" против нашего государства. Таким образом глава немецкого МИД высказалась об ударах, которые нанесла российская армия по украинской энергетике.

Бербок также отметила, что в ответ на подобные действия российского диктатора необходимо усилить рвение по предоставлению противовоздушной обороны нашему государству.

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Бербок предостерегла от новой "холодной войны", которую готовит Путин

Анналена Бербок накануне заседания в Брюсселе подчеркнула, что российская армия в последние недели и месяцы активно атаковала украинскую инфраструктуру тепло и водоснабжения. По словам главы МИД Германии, это было сделано с целью, чтобы украинцы замерзли до смерти зимой.

Немецкий министр также отметила, что Путин нацелен на еще более масштабную "холодную войну", чем в предыдущие годы. Однако Бербок подчеркнула, ответом ЕС на эти дерзкие действия должен стать новый "защитный щит" для Украины.

Кроме того, Анналена Бербок отметила, что Германия хочет до конца года поставить еще четыре системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard. Как отметила глава МИД Германии, противовоздушная оборона все еще остается "важнейшей вещью для защиты человеческих жизней на земле в Украине".

К слову, недавно Германия передала новый пакет военной помощи Украине. Он содержал один комплекс ПВО IRIS-T, а также беспилотники типа Vector.