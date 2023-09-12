Взрывы и "атака дронов" в Курской области: хронология 566 дня войны
Полномасштабная война в Украине длиться уже более полутора года. Наши защитники продолжают наступать для деоккупации родной земли.
О главных новостях 12 сентября, борьбе украинцев против агрессора в 566 день полномасштабной войны, ситуации на международные арене и военных преступлениях россиян читайте в хронологии 24 Канала.
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На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики завершили псевдовыборы. Агрессора "приветствовали" взрывами на участках в Запорожской области. Депутат городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что избирательные участки посетили дроны. Как сообщили в ISW, российские пограничники жалуются, что у них нет достаточного оружия и снаряжения. Такие претензии поступают из всех пограничных подразделений оккупантов. Захватчики очень переживают из-за активных атак дронов и боятся, что украинцы "придут на их территорию". Ночью в Курской области раздались взрывы. Впоследствии оккупанты заявили, что "дроны" якобы "атаковали" Рыльск. Губернатор закричал, что с "беспилотника" вроде бы сбросили взрывное устройство. Кстати, уже вскоре заявил о якобы повторной "атаке БПЛА". Взрывы в Курской области: смотрите видео Журналисты Bihus.Info обнаружили, что некоторые арестованные активы предателя Виктора Медведчука записали на человека из окружения замглавы ОП Олега Татарова. Официально ими владеют фиктивные лица, вряд ли имеющие отношение к этим компаниям. Интересно, что часть активов "просто забыли" внести в реестр.
Псевдовыборы на Запорожье: дроны посетили участки
Российские пограничники массово жалуются на оснащение подразделений
Оккупанты жалуются на якобы "атаку БПЛА" в Курской области
Часть активов Медведчука переписали на человека из окружения Татарова
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики завершили псевдовыборы. Агрессора "приветствовали" взрывами на участках в Запорожской области. Депутат городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что избирательные участки посетили дроны.
Как сообщили в ISW, российские пограничники жалуются, что у них нет достаточного оружия и снаряжения. Такие претензии поступают из всех пограничных подразделений оккупантов. Захватчики очень переживают из-за активных атак дронов и боятся, что украинцы "придут на их территорию".
Ночью в Курской области раздались взрывы. Впоследствии оккупанты заявили, что "дроны" якобы "атаковали" Рыльск. Губернатор закричал, что с "беспилотника" вроде бы сбросили взрывное устройство. Кстати, уже вскоре заявил о якобы повторной "атаке БПЛА".
Взрывы в Курской области: смотрите видео
Журналисты Bihus.Info обнаружили, что некоторые арестованные активы предателя Виктора Медведчука записали на человека из окружения замглавы ОП Олега Татарова. Официально ими владеют фиктивные лица, вряд ли имеющие отношение к этим компаниям. Интересно, что часть активов "просто забыли" внести в реестр.