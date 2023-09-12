Взрывы и "атака дронов" в Курской области: хронология 566 дня войны

Полномасштабная война в Украине длиться уже более полутора года. Наши защитники продолжают наступать для деоккупации родной земли.

О главных новостях 12 сентября, борьбе украинцев против агрессора в 566 день полномасштабной войны, ситуации на международные арене и военных преступлениях россиян читайте в хронологии 24 Канала.

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