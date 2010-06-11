Это следует из годового отчета о торговле обычными вооружениями.
Массированная атака на Харьков, есть жертвы и много раненых: хронология 1204 дня войны
Россияне продолжают постоянный террор гражданского населения Украины. В частности, ночью оккупанты совершили массированную атаку на Харьков. К сожалению, есть жертвы и много пострадавших.
О ситуации на фронте, последствиях российских атак, главных новостях 1204 дня полномасштабный войны сообщает 24 Канал.
Смотрите также Массированный обстрел Харькова: что известно о погибших и раненых
Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Волчанска, Боровой, Лимана и Торецка. Российские захватчики имели определенные успехи вблизи Купянска и Торецка. В России прогремели взрывы. Эпицентром атаки беспилотников стал город Котовск, в частности, расположенный там пороховой завод. Норвегия фактически предоставила Украине больше истребителей F-16, чем сообщалось публично. Наше государство фактически получило более чем вдвое больше истребителей, чем было объявлено официально. В Одесской области работает ПВО. Ранее Воздушные силы предупреждали о российских ударных беспилотниках. Часть российских военных, участвовавших в наступлении на Киев, получили ранения и были доставлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале – марте 2022 года. Личности этих 898 бойцов установили журналисты "Радио Свобода". Они, возможно, имеют отношение к военным преступлениям, совершенных в Киевской области, в частности, в Буче. Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников. По двум районам города оккупанты нанесли 17 ударов. В результате атаки России 2 человека погибли. Ранены 54 человека. Среди пострадавших – 8 детей. 9 пострадавших доставлены в больницы, среди них 2-летняя девочка и 15-летний парень. Зафиксировали вражеские удары по нескольким частным домам в Основянском районе. Вспыхнул пожар. Предварительно, попадание произошло в пятиэтажку в Слободском районе. Пожар с 3-го до последнего этажа. Там было попадание вражеских БПЛА в троллейбусное депо. В пятиэтажке горят более 15 квартир. По одному адресу есть попадания. Под завалами могут быть люди.
Силы обороны имели успехи на 4 направлениях: обзор ISW
В Тамбовской области БПЛА поразили пороховой завод
Норвегия передает Украине значительно больше истребителей F-16, чем заявляла официально
Одесская область под атакой "Шахедов"
Идентифицированы оккупанты, которые лечились в Беларуси и совершали преступления под Киевом
Россияне ударили по жилым домам в Харькове: есть жертвы, много раненых
Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Волчанска, Боровой, Лимана и Торецка.
Российские захватчики имели определенные успехи вблизи Купянска и Торецка.
В России прогремели взрывы. Эпицентром атаки беспилотников стал город Котовск, в частности, расположенный там пороховой завод.
Норвегия фактически предоставила Украине больше истребителей F-16, чем сообщалось публично.
Наше государство фактически получило более чем вдвое больше истребителей, чем было объявлено официально.
В Одесской области работает ПВО. Ранее Воздушные силы предупреждали о российских ударных беспилотниках.
Часть российских военных, участвовавших в наступлении на Киев, получили ранения и были доставлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале – марте 2022 года.
Личности этих 898 бойцов установили журналисты "Радио Свобода". Они, возможно, имеют отношение к военным преступлениям, совершенных в Киевской области, в частности, в Буче.
Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников. По двум районам города оккупанты нанесли 17 ударов.
В результате атаки России 2 человека погибли. Ранены 54 человека. Среди пострадавших – 8 детей.
9 пострадавших доставлены в больницы, среди них 2-летняя девочка и 15-летний парень.
Зафиксировали вражеские удары по нескольким частным домам в Основянском районе. Вспыхнул пожар.
Предварительно, попадание произошло в пятиэтажку в Слободском районе. Пожар с 3-го до последнего этажа.
Там было попадание вражеских БПЛА в троллейбусное депо.
В пятиэтажке горят более 15 квартир. По одному адресу есть попадания. Под завалами могут быть люди.