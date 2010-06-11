Россияне продолжают постоянный террор гражданского населения Украины. В частности, ночью оккупанты совершили массированную атаку на Харьков. К сожалению, есть жертвы и много пострадавших.

О ситуации на фронте, последствиях российских атак, главных новостях 1204 дня полномасштабный войны сообщает 24 Канал.

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