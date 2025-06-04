Атака на Харьков ракетами и "Шахедами", серия взрывов в Одессе: хронология 1197 дня войны

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения. В ночь на 4 июня агрессор ударил по Харькову "Шахедами" и ракетами. Серия взрывов прогремела и в Одессе. Также оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, а также ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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