Атака на Харьков ракетами и "Шахедами", серия взрывов в Одессе: хронология 1197 дня войны
Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения. В ночь на 4 июня агрессор ударил по Харькову "Шахедами" и ракетами. Серия взрывов прогремела и в Одессе. Также оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий.
О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, а также ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.
Смотрите также Ад в центре города, жертвы и много пострадавших: все, что известно об атаке на Сумы 3 июня
Ночью враг применил 9 "Шахедов" и 2 ракеты. На 4 локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. В Новобаварском районе в результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина. В результате прилета вражеского беспилотника вспыхнул частный дом на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 квадратных метров. В Харькове прогремели мощные взрывы. Город под атакой российских БпЛА. В результате многочисленных ударов дронов возникли масштабные пожары в промзонах, также пылает частный дом. Украинские защитники продвинулись в Курской области, на восток от Теткино. Российские захватчики имели успех на Кураховском направлении. По данным аналитиков, россияне оккупировали Андреевку и Водолаги, а также продвинулся возле Яблоновки и Дилиевки. В Одессе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
Россияне ударили по Харькову "Шахедами" и ракетами
В Харькове многочисленные прилеты и пожары в промзоне
ВСУ контратаковали на Курщине, а россияне – на Донетчине: обзор ISW
Россия оккупировала Андреевку и Водолаги на Сумщине, – DeepState
В Одессе прогремело много взрывов
Ночью враг применил 9 "Шахедов" и 2 ракеты. На 4 локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом.
В Новобаварском районе в результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина.
В результате прилета вражеского беспилотника вспыхнул частный дом на площади 100 квадратных метров.
Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 квадратных метров.
В Харькове прогремели мощные взрывы. Город под атакой российских БпЛА.
В результате многочисленных ударов дронов возникли масштабные пожары в промзонах, также пылает частный дом.
Украинские защитники продвинулись в Курской области, на восток от Теткино.
Российские захватчики имели успех на Кураховском направлении.
По данным аналитиков, россияне оккупировали Андреевку и Водолаги, а также продвинулся возле Яблоновки и Дилиевки.
В Одессе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".