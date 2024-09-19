Атака "Шахедами", удары по Харькову и Запорожскому району: хронология 939 дня войны
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также били по Харькову и Запорожскому району КАБами.
О последствиях атак агрессора, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте и успехах Сил обороны, главных новостях за 19 сентября – пишет 24 Канал.
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Председатель ОВА сообщил, что одна женщина погибла, две – ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района. Россияне по меньшей мере 4 раза ударили по Камышеваской и Новоалександровской громадах. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество. В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Городской голова сообщил, что российские захватчики снова нанесли удары. На этот раз, предварительно, тремя КАБами. Впоследствии Терехов уточнил, что один из прилетов между школой и детсадом в Индустральном районе. Второй прилет КАБа пришелся возле депо в Салтовском районе города. Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается. Третий КАБ упал в пригороде. Спикер областной прокуратуры рассказал, что по состоянию на 01:00 в Харькове выявлено 3 места попадания. Все в Шевченковском районе города. В результате взрывов было уничтожено 2 частных жилых дома. Также загорелись хозяйственные постройки и лесистая местность, площадью около 1 000 квадратных метров. Травмированных и погибших лиц нет, Добавил, что, предварительно, для поражения россияне использовали баллистическое вооружение. В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО. Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 4 участников агентурно-боевой группы российского ГРУ, которые планировали теракты в Киеве и Львове. Вражеских агентов задержали "на горячем", когда они устанавливали взрывчатку в Киевском гипермаркете. Через некоторое время были задержаны еще два участника вражеской группы, которыми оказались контрабандисты, что переправляли из России взрывчатку. Защищая Украину погиб военный из Львовщины Владимир Пуголовко, которому был всего 21 год.
Россия ударила по Запорожскому району: есть жертва и раненые
В Киевской области снова взрывы
Оккупанты снова ударили по Харькову КАБами
В Харькове несколько раз за ночь раздавались взрывы: есть попадания
– сообщил Дмитрий Чубенко.
Взрывы на Киевщине
Перед судом предстанут агенты российского ГРУ, которые планировали теракты в Киеве и Львове
На фронте погиб защитник Владимир Пуголовко
Председатель ОВА сообщил, что одна женщина погибла, две – ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района.
Россияне по меньшей мере 4 раза ударили по Камышеваской и Новоалександровской громадах. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Городской голова сообщил, что российские захватчики снова нанесли удары. На этот раз, предварительно, тремя КАБами.
Впоследствии Терехов уточнил, что один из прилетов между школой и детсадом в Индустральном районе.
Второй прилет КАБа пришелся возле депо в Салтовском районе города. Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается.
Третий КАБ упал в пригороде.
Спикер областной прокуратуры рассказал, что по состоянию на 01:00 в Харькове выявлено 3 места попадания. Все в Шевченковском районе города.
В результате взрывов было уничтожено 2 частных жилых дома. Также загорелись хозяйственные постройки и лесистая местность, площадью около 1 000 квадратных метров. Травмированных и погибших лиц нет,
Добавил, что, предварительно, для поражения россияне использовали баллистическое вооружение.
В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО.
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 4 участников агентурно-боевой группы российского ГРУ, которые планировали теракты в Киеве и Львове.
Вражеских агентов задержали "на горячем", когда они устанавливали взрывчатку в Киевском гипермаркете. Через некоторое время были задержаны еще два участника вражеской группы, которыми оказались контрабандисты, что переправляли из России взрывчатку.
Защищая Украину погиб военный из Львовщины Владимир Пуголовко, которому был всего 21 год.