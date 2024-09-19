Атака "Шахедами", удары по Харькову и Запорожскому району: хронология 939 дня войны

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также били по Харькову и Запорожскому району КАБами.

О последствиях атак агрессора, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте и успехах Сил обороны, главных новостях за 19 сентября – пишет 24 Канал.

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