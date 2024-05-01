Удары баллистикой по Одессе, Россию атаковали дроны: хронология 798 дня войны
Российские военные продолжают терроризировать гражданское население Украины. Оккупанты бьют ракетами, дронами и не только. Кроме того, враг пытается захватить все больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О ситуации на фронте, последствия вражеских атак, успехах Сил обороны, новых военных преступлениях российских захватчиков, главных новостях 1 мая – читайте в материале 24 Канала.
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В ряде областей России ночью прогремели мощные взрывы. В частности, прилетело по Рязанскому НПЗ. Оккупанты жалуются на атаку дронов. Министр обороны Польши указал, что решение о возвращении мужчин в Украину должен принимать ЕС. также отметил, что разговоры между Киевом и Брюсселем о возможности возвращения военнообязанных продолжаются. Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами В результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате обстрела пострадали жилые дома, – выбиты окна и двери. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США сделают все возможное и предоставят столько ракет, сколько смогут. Глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев отметил, что правоохранители будут следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями. Politico пишет, что атаки украинских дронов на вражеские НПЗ вызвали большой дефицит. Так, в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей. По сравнению с предыдущими показателями только за последнюю неделю они выросли почти на 10%.
Россия под атакой дронов
Вопрос о возвращении мужчин в Украину должен решать ЕС, – министр обороны Польши
Россия атаковала Одессу баллистикой: есть жертвы
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У России проблемы из-за атак на НПЗ, – Politico
В ряде областей России ночью прогремели мощные взрывы. В частности, прилетело по Рязанскому НПЗ. Оккупанты жалуются на атаку дронов.
Министр обороны Польши указал, что решение о возвращении мужчин в Украину должен принимать ЕС. также отметил, что разговоры между Киевом и Брюсселем о возможности возвращения военнообязанных продолжаются.
Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами В результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате обстрела пострадали жилые дома, – выбиты окна и двери.
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США сделают все возможное и предоставят столько ракет, сколько смогут.
Глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев отметил, что правоохранители будут следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.
Politico пишет, что атаки украинских дронов на вражеские НПЗ вызвали большой дефицит. Так, в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей. По сравнению с предыдущими показателями только за последнюю неделю они выросли почти на 10%.