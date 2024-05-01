Удары баллистикой по Одессе, Россию атаковали дроны: хронология 798 дня войны

1 мая 2024, 06:39
Читати новину українською

Российские военные продолжают терроризировать гражданское население Украины. Оккупанты бьют ракетами, дронами и не только. Кроме того, враг пытается захватить все больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на фронте, последствия вражеских атак, успехах Сил обороны, новых военных преступлениях российских захватчиков, главных новостях 1 мая – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которые летели по Одессе

06:21, 01 мая

Россия под атакой дронов

В ряде областей России ночью прогремели мощные взрывы. В частности, прилетело по Рязанскому НПЗ. Оккупанты жалуются на атаку дронов.

02:25, 01 мая

Вопрос о возвращении мужчин в Украину должен решать ЕС, – министр обороны Польши

Министр обороны Польши указал, что решение о возвращении мужчин в Украину должен принимать ЕС. также отметил, что разговоры между Киевом и Брюсселем о возможности возвращения военнообязанных продолжаются.

01:16, 01 мая

Россия атаковала Одессу баллистикой: есть жертвы

Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами В результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате обстрела пострадали жилые дома, – выбиты окна и двери.

00:46, 01 мая

Сколько ракет ATACMS США поставят Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США сделают все возможное и предоставят столько ракет, сколько смогут.

00:25, 01 мая

Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху

Глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев отметил, что правоохранители будут следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

00:03, 01 мая

У России проблемы из-за атак на НПЗ, – Politico

Politico пишет, что атаки украинских дронов на вражеские НПЗ вызвали большой дефицит. Так, в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей. По сравнению с предыдущими показателями только за последнюю неделю они выросли почти на 10%.

Автор: Юлія Муріна