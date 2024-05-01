Удары баллистикой по Одессе, Россию атаковали дроны: хронология 798 дня войны

Российские военные продолжают терроризировать гражданское население Украины. Оккупанты бьют ракетами, дронами и не только. Кроме того, враг пытается захватить все больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на фронте, последствия вражеских атак, успехах Сил обороны, новых военных преступлениях российских захватчиков, главных новостях 1 мая – читайте в материале 24 Канала.

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