Смертельный удар по Прилукам, атака на Харьков: хронология 1198 дня войны

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины. Ночью 5 июня оккупанты массированно атаковали Прилуки, убили по меньшей мере 5 человек. Также агрессор ударил по Харькову, в результате чего много пострадавших.

О последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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