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24 Канал Новости Украины Смертельный удар по Прилукам, атака на Харьков: хронология 1198 дня войны
5 июня, 06:40
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Смертельный удар по Прилукам, атака на Харьков: хронология 1198 дня войны

Юлия Мурина

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины. Ночью 5 июня оккупанты массированно атаковали Прилуки, убили по меньшей мере 5 человек. Также агрессор ударил по Харькову, в результате чего много пострадавших.

О последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

Смотрите также Прилуки на Черниговщине были под массированной атакой БПЛА: 5 погибших нашли под завалами

 

05:53, 05 июня

Прилуки на Черниговщине были под массированной атакой БПЛА: есть жертвы

Этой ночью под массированным ударом российских беспилотников были Прилуки. Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.

Предварительно известно о 5 погибших. Среди них 2 женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Еще 6 человек ранены.

05:44, 05 июня

Оккупанты продвигаются на Сумщине: обзор ISW

Аналитики пишут, что российские захватчики продвинулись в Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 4 июня показывают вражеский триколор в центре поселка Водолаги, что к северу от Сум.

Также оккупанты имели определенные успехи на Торецком направлении.

Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении.

04:20, 05 июня

В Харькове возросло количество пострадавших

В результате российской атаки пострадали 17 человек. Среди них – беременная женщина, дети и 93-летняя пожилая женщина.

В результате ударов БПЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры.

03:01, 05 июня

Украина может производить до 10 миллионов дронов в год без участия Китая, – Умеров

Благодаря целенаправленным инвестициям, Украина способна производить до 10 миллионов дронов в год. Производство уже не зависит от внешних поставщиков, в частности, Китая.

02:22, 05 июня

Дроны, вероятно, атакуют аэродром Миллерово

В России жалуются на атаку дронов. Пишут, что под угрозой авиабаза Миллерово.

01:58, 05 июня

В Харькове, предварительно, 6 прилетов БПЛА

По предварительной информации, было 6 попаданий вражеских беспилотников по Харькову. Один из них не разорвался.

Еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме – удар по второму этажу.

От обстрела "Шахедами" в Слободском районе пострадали 7 многоэтажек. Полностью сгорели 4 авто во дворах. Количество пострадавших возросло до 13.

01:38, 05 июня

В Харькове есть пострадавшие в результате атаки России

3 пострадавших в результате удара беспилотниками по Харькову. Среди них – девочка 13 лет и мужчина, которому почти 80.

01:04, 05 июня

Россия ударила ракетой и беспилотниками по Харькову

Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано прилеты по району плотной жилой застройки в Слободском районе.

Также попадание БПЛА по жилым многоэтажкам Слободского района. Есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов.

01:01, 05 июня

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.

00:14, 05 июня

Оккупанты жалуются на атаку дронов на Запорожье и Херсонщине

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области прогремели взрывы. Российские захватчики жалуются на атаку дронов.