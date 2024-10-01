Ночная атака "Шахедами": хронология 951 дня войны
Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами".
О главных новостях 1 октября, последствиях вражеских атак, новых военных преступления россиян, ситуации на фронте – пишет 24 Канал.
Смотрите также В сентябре Россия впервые атаковала "Шахедами" ежедневно: стали известны цифры
Укрпочта начала рассылать повестки. Военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение 14 дней с момента получения. Заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук подчеркнула, что рассылка повесток Укрпочтой – это законная процедура. Кандидат в президенты США от Республиканской партии сказал, что думает о Владимире Зеленском. Он мне нравится. Потому что во время инсценировки импичмента... он мог бы сказать, что не знал, что разговор записывался. Но вместо того, чтобы выпячивать свое превосходство и говорить: "Да, я чувствовал угрозу". Он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого", Россия продолжает искать пути усиления сотрудничества с Ираном. С этой целью в Тегеран 30 сентября прибыл премьер Мишустин. Во время визита анонсировали подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Киевская ОВА заявила, что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям. В США заявили, что Украине не нужно разрешение на удары вглубь российских территорий. Однако говорится об оружии украинского производства, а не западном. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. В то же время чиновник не дал ответа, позволят ли США использовать западное оружие для ударов.
На Херсонщине начали рассылать повестки по почте
Трамп объяснил, почему относится к Зеленскому с уважением
– заявил Трамп.
ISW объяснил цель визита премьера России в Иран
На Киевщине прогремели взрывы во время атаки "Шахедами"
В США сделали заявление относительно ударов по целям на территории России
Укрпочта начала рассылать повестки. Военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение 14 дней с момента получения.
Заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук подчеркнула, что рассылка повесток Укрпочтой – это законная процедура.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии сказал, что думает о Владимире Зеленском.
Он мне нравится. Потому что во время инсценировки импичмента... он мог бы сказать, что не знал, что разговор записывался. Но вместо того, чтобы выпячивать свое превосходство и говорить: "Да, я чувствовал угрозу". Он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого",
Россия продолжает искать пути усиления сотрудничества с Ираном. С этой целью в Тегеран 30 сентября прибыл премьер Мишустин. Во время визита анонсировали подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.
Киевская ОВА заявила, что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.
В США заявили, что Украине не нужно разрешение на удары вглубь российских территорий. Однако говорится об оружии украинского производства, а не западном.
Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. В то же время чиновник не дал ответа, позволят ли США использовать западное оружие для ударов.