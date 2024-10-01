Ночная атака "Шахедами": хронология 951 дня войны

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами".

О главных новостях 1 октября, последствиях вражеских атак, новых военных преступления россиян, ситуации на фронте – пишет 24 Канал.

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