Массированная атака на Одессу, взрывы в России и Мариуполе: хронология 991 дня войны

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью 10 ноября оккупанты снова массированно атаковали Одессу. Также захватчики пытаются продвигаться на фронте. Силы обороны дают мощный отпор агрессору. У оккупантов – очередные потери и прилеты.

О главных новостях 10 ноября, ситуацию на фронте, новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, успехах Сил обороны – сообщает 24 Канал.

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