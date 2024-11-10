Массированная атака на Одессу, взрывы в России и Мариуполе: хронология 991 дня войны

10 ноября 2024, 07:46
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Автор: Юлия Мурина

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью 10 ноября оккупанты снова массированно атаковали Одессу. Также захватчики пытаются продвигаться на фронте. Силы обороны дают мощный отпор агрессору. У оккупантов – очередные потери и прилеты.

О главных новостях 10 ноября, ситуацию на фронте, новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, успехах Сил обороны – сообщает 24 Канал.

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07:44, 10 ноября

Еще 1350 ликвидированных захватчиков

Силы обороны ликвидировали еще 1350 оккупантов и уничтожили 237 единиц техники. Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 708 тысяч бойцов.

Потери врага на 10 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

07:41, 10 ноября

Какие последствия атаки "Шахедами" на Киев

Этой ночью тревогу в столице объявляли дважды. В общем длилась почти 5 часов. В КГВА сообщили, что Силы обороны обезвредили около полутора десятка вражеских БПЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших.

07:19, 10 ноября

В оккупированном в Мариуполе атаковали место базирования расчетов ПВО

Ночью в оккупированном Мариуполе прогремели по меньшей мере 4 взрыва. Советник городского головы сообщил об атаке на место базирования вражеских расчетов ПВО. Зафиксирован пожар в районе аэропорта.

06:49, 10 ноября

В Хмельницкой области взрывы: работает ПВО

Мониторинговые сообщества пишут, что в Хмельницкой области работает ПВО. Воздушные силы предупреждали об ударных дронах.

06:47, 10 ноября

Россия не сможет бесконечно нести такие большие потери ради ограниченных успехов, – ISW

В ISW отмечают, что армия Путина не сможет бесконечно зазвать таких больших потерь в войне против Украины.

Аналитики убеждены, даже принудительная мобилизация резервистов не решит проблемы, с которой сталкивается диктатор, – найти достаточное количество людей для работы в российских отраслях промышленности и одновременно "кормить" фронт.

06:40, 10 ноября

В Брянске в результате атаки дронов вспыхнул пожар в воинской части

Оккупанты жалуются на атаку дронов. В Брянске полыхает военная часть.

05:25, 10 ноября

ВСУ восстановили некоторые позиции, россияне продвинулись на 3 направлениях: обзор фронта ISW

Аналитики отмечают, что Силы обороны восстановили позиции вблизи Северска и Покровска. Между тем оккупанты продвинулись вблизи Кременной и Курахово.

Бои продолжались в разных регионах, в частности, в Курской области, на севере от Харькова и в Запорожской области. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта не было.

02:41, 10 ноября

Оккупанты продвинулись на Донетчине, – DeepState

Аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся в Курахово, Григорьевке, возле Максимильяновки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки.

02:11, 10 ноября

Боррель ответил, отправит ли ЕС в Украину инструкторов на фоне вступления в войну КНДР

Союзники не имеют общей позиции по отправке инструкторов в Украину. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве. Впрочем, не исключил, что рано или поздно ЕС таки отправит своих инструкторов.

01:02, 10 ноября

Массированная атака на Одессу: повреждены жилые дома

Председатель ОВА констатировал, российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В результате атаки ударными БПЛА в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях вспыхнули пожары.

Предварительно, пострадал один человек, написал Олег Кипер.

00:50, 10 ноября

Россия наступает на Купянск: в городе закрылись банкоматы и последнее отделение Укрпочты

В Купянской громаде из-за российских обстрелов закрылись последнее отделение "Укрпочты" и банкоматы.

Агрессор блокирует поставки гуманитарной помощи. 1100 жителей на левобережье остаются без основных коммунальных услуг. Глава МВА призывает эвакуироваться.

00:31, 10 ноября

Вскоре можно ожидать дату прекращения огня, – Туск о "мирном плане" Трампа

По словам польского премьера, вероятно, план по урегулированию войны в Украине находится еще на стадии разработки. В то же время Туск предположил, ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

Также спрогнозировал, администрация Трампа будет принимать решения, которые будут знаменовать уменьшение участия США в украинских делах.