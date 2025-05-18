Атака "Шахедами", на Киевщине есть жертва и пострадавшие: хронология 1180 дня войны
Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины. Ночью 18 мая оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.
О последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россияне убили семью, которая ехала на эвакуацию: что известно о погибших на Сумщине
К сожалению в результате российской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. Ранен мужчина 61 года, женщину 59 лет и ребенка 4 лет. Их доставили в больницу. Состояние пострадавших средней тяжести. Силы обороны продвинулись на Лиманском направлении. Российские захватчики имели успехи в Часовом Яру и возле Покровска. По данным аналитиков, оккупанты захватили Багатир и несколько сел возле Торецка. На Киевщине зафиксировали ряд воздушных целей. Продолжается работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы. Сенат может продвигать законопроект о санкциях против России, если в мирных переговорах не будет прогресса. Представители Соединенных Штатов уже сообщили об этом Москве.
На Киевщине в результате атаки "Шахедами" есть жертва и раненые
Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажке рядом повреждены окна.
В Фастовском районе вспыхнул пожар на территории комбикормового завода.
ISW утверждает, что враг якобы захватил Багатир и несколько сел возле Торецка
Взрывы в Киеве и Киевской области
США могут принять законопроект о жестоких санкциях против России
К сожалению в результате российской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина.
Ранен мужчина 61 года, женщину 59 лет и ребенка 4 лет. Их доставили в больницу. Состояние пострадавших средней тяжести.
Силы обороны продвинулись на Лиманском направлении. Российские захватчики имели успехи в Часовом Яру и возле Покровска.
По данным аналитиков, оккупанты захватили Багатир и несколько сел возле Торецка.
На Киевщине зафиксировали ряд воздушных целей. Продолжается работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы.
Сенат может продвигать законопроект о санкциях против России, если в мирных переговорах не будет прогресса. Представители Соединенных Штатов уже сообщили об этом Москве.