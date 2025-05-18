Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами", на Киевщине есть жертва и пострадавшие: хронология 1180 дня войны
18 мая, 06:29
6

Атака "Шахедами", на Киевщине есть жертва и пострадавшие: хронология 1180 дня войны

Юлия Мурина

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины. Ночью 18 мая оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россияне убили семью, которая ехала на эвакуацию: что известно о погибших на Сумщине

 

05:35, 18 мая

На Киевщине в результате атаки "Шахедами" есть жертва и раненые

К сожалению в результате российской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина.

Ранен мужчина 61 года, женщину 59 лет и ребенка 4 лет. Их доставили в больницу. Состояние пострадавших средней тяжести.

Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажке рядом повреждены окна.

В Фастовском районе вспыхнул пожар на территории комбикормового завода.

03:58, 18 мая

ISW утверждает, что враг якобы захватил Багатир и несколько сел возле Торецка

Силы обороны продвинулись на Лиманском направлении. Российские захватчики имели успехи в Часовом Яру и возле Покровска.

По данным аналитиков, оккупанты захватили Багатир и несколько сел возле Торецка.

02:44, 18 мая

Взрывы в Киеве и Киевской области

На Киевщине зафиксировали ряд воздушных целей. Продолжается работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы.

01:58, 18 мая

США могут принять законопроект о жестоких санкциях против России

Сенат может продвигать законопроект о санкциях против России, если в мирных переговорах не будет прогресса. Представители Соединенных Штатов уже сообщили об этом Москве.