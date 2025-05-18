Атака "Шахедами", на Киевщине есть жертва и пострадавшие: хронология 1180 дня войны

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины. Ночью 18 мая оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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