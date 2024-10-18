Ночная атака "Шахедами": хронология 968 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 968 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Кроме того, продолжают терроризировать гражданское население.

Какие последствия российской атаки "Шахедами", о новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, главных новостях 18 октября – пишет 24 Канал.

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