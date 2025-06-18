Атака "Шахедами", взрывы в Запорожье и Днепре: хронология 1211 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1211 сутки. Россия не прекращает постоянный террор мирных жителей. Так, ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.
О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене 18 июня сообщает 24 Канал.
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Аналитики Института изучения войны пишут, что российские захватчики продвинулись на Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. По данным аналитиков, враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари. По меньшей мере 9 вражеских беспилотников атаковали Запорожье. Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях. В Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.
Враг продвинулся на 4 направлениях: обзор ISW
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Взрывы в Днепре
Аналитики Института изучения войны пишут, что российские захватчики продвинулись на Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
По данным аналитиков, враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари.
По меньшей мере 9 вражеских беспилотников атаковали Запорожье.
Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.
В Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.