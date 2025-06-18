Атака "Шахедами", взрывы в Запорожье и Днепре: хронология 1211 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1211 сутки. Россия не прекращает постоянный террор мирных жителей. Так, ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене 18 июня сообщает 24 Канал. Смотрите также Удары по 27 локациям, полностью разрушен подъезд: все о массированной атаке на Киев 17 июня 03:15, 18 июня Враг продвинулся на 4 направлениях: обзор ISW Аналитики Института изучения войны пишут, что российские захватчики продвинулись на Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. 02:49, 18 июня Оккупанты продвинулись на Сумщине и Донетчине, – DeepState По данным аналитиков, враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари. 01:44, 18 июня Россия атаковала Запорожье "Шахедами": вспыхнули пожары По меньшей мере 9 вражеских беспилотников атаковали Запорожье. Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях. 00:31, 18 июня Взрывы в Днепре В Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.