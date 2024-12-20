Атака "Шахедами", массированный обстрел Херсона: хронология 1031 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1031 сутки. Россияне пытаются захватить как можно больше территорий и продолжают постоянный террор мирных жителей. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами.

О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на поле боя, успехах украинских защитников, главном за 20 декабря, – сообщает 24 Канал.

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