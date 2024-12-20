Атака "Шахедами", массированный обстрел Херсона: хронология 1031 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1031 сутки. Россияне пытаются захватить как можно больше территорий и продолжают постоянный террор мирных жителей. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами.
О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на поле боя, успехах украинских защитников, главном за 20 декабря, – сообщает 24 Канал.
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В КГВА сообщили, что все российские ударные БПЛА, которые угрожали Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на территории столицы. Вследствие вражеской атаки, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки. Информация о критических разрушениях, пожара или пострадавших не поступала. Оккупанты массированно обстреливают Херсон. В результате российской атаки есть пострадавшие гражданские и много попаданий в многоквартирные жилые дома. В тяжелом состоянии в больницу доставили 76-летнего херсонца. Получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами. Сейчас врачи проводят дообследование. Российский захватчик убил 14-летнюю дочь, ранил жену и сына, а дальше покончил жизнь самоубийством. Это произошло после конфликта на фоне употребления алкоголя, когда семья оккупанта приехала из Якутии для встречи. Аналитики пишут, что агрессор оккупировал Константинопольское. Кроме того, продвинулся возле Кругленького, Зори, Зеленовки и в Новооленовке. В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Вице-премьер сообщила, что в результате крупнейшей за последнее время кибератаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Минюста. Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства, Добавила, время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до 2 недель. Канцлер Германии поговорил с новоизбранным президентом США. Разговор был посвящен вызовам политике безопасности в Европе. Собеседники согласились, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру,
В Киеве зафиксировали падение обломков вражеских дронов
Херсон под массированным обстрелом россиян
В Ростове участник "СВО" зарезал свою 14-летнюю дочь, порезал жену и сына, а затем убил себя
Константинопольское оккупировано: в DeepState обновили карту боевых действий
Россия осуществила самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины
– отметила Ольга Стефанишина.
Шольц и Трамп согласились, что война против Украины "длится слишком долго"
– говорится в сообщении.
В КГВА сообщили, что все российские ударные БПЛА, которые угрожали Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на территории столицы.
Вследствие вражеской атаки, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки. Информация о критических разрушениях, пожара или пострадавших не поступала.
Оккупанты массированно обстреливают Херсон. В результате российской атаки есть пострадавшие гражданские и много попаданий в многоквартирные жилые дома.
В тяжелом состоянии в больницу доставили 76-летнего херсонца. Получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.
Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами. Сейчас врачи проводят дообследование.
Российский захватчик убил 14-летнюю дочь, ранил жену и сына, а дальше покончил жизнь самоубийством. Это произошло после конфликта на фоне употребления алкоголя, когда семья оккупанта приехала из Якутии для встречи.
Аналитики пишут, что агрессор оккупировал Константинопольское. Кроме того, продвинулся возле Кругленького, Зори, Зеленовки и в Новооленовке.
В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Вице-премьер сообщила, что в результате крупнейшей за последнее время кибератаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Минюста.
Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства,
Добавила, время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до 2 недель.
Канцлер Германии поговорил с новоизбранным президентом США. Разговор был посвящен вызовам политике безопасности в Европе.
Собеседники согласились, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру,