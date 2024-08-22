Атака "Шахедами", пожар на аэродроме "Мариновка" в России: хронология 911 дня войны
Полномасштабная война продолжается уже 911 сутки. Россия атаковала "Шахедами". Также агрессор пытается продвигаться на фронте. Однако, Силы обороны дают мощный отпор. Кроме того, наши защитники продолжают операцию в Курской области.
Какая ситуация на поле боя сегодня, об успехах украинских воинов, военных преступлениях российских захватчиков и главных новостях 22 августа – пишет 24 Канал.
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Оккупанты жалуются, что Волгоградскую область ночью "атаковали дроны". В городе Калач-на-Дону прогремела серия мощных взрывов. Вспыхнул пожар на аэродроме "Мариновка". Группа БПЛА на юге Сумщины, БпЛА на востоке Киевщины курсом на Черкасщину и на юге Черкащины курсом на Кировоградскую область. Воздушные силы фиксируют группу БпЛА на юге Сумщины, также из Черкасской области летят на Киевщину, и еще на юге Черниговской области – курсом на запад. ПС фиксируют группу дронов на юге Сумщины, движение в западном направлении, и с Полтавщины на Черкасщину. Тревога добавилась в этой области. Начальник ГУР подтвердил уничтожение 3 самолетов на аэродроме "Саваслейка". Враг потерял МиГ-31 и 2 Ил-76. Кирилл Буданов сообщил, что в ночь на 21 августа ГУР атаковало беспилотниками центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой. Кроме того, нанесло удары по аэропорту Остафьево в Москве. Сейчас разведка еще выясняет результаты операции. Воздушные силы официально предупредили об угрозе БПЛА для Сум. В США прокомментировали визит в Украину премьер-министра Индии. Заявили, что он очень важен, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.
Пожар на аэродроме "Мариновка": дроны атаковали Волгоградскую область
Движение "Шахедов"
Тревога на Киевщине
Атака "Шахедами" продолжается
Буданов подтвердил уничтожение МиГ-31К и двух Ил-76 на "Саваслейке"
Буданов сказал, куда именно целились дроны, атакуя Подмосковье
Россия запустила "Шахеды"
В США назвали визит Моди в Украину важным
Оккупанты жалуются, что Волгоградскую область ночью "атаковали дроны". В городе Калач-на-Дону прогремела серия мощных взрывов. Вспыхнул пожар на аэродроме "Мариновка".
Группа БПЛА на юге Сумщины, БпЛА на востоке Киевщины курсом на Черкасщину и на юге Черкащины курсом на Кировоградскую область.
Воздушные силы фиксируют группу БпЛА на юге Сумщины, также из Черкасской области летят на Киевщину, и еще на юге Черниговской области – курсом на запад.
ПС фиксируют группу дронов на юге Сумщины, движение в западном направлении, и с Полтавщины на Черкасщину. Тревога добавилась в этой области.
Начальник ГУР подтвердил уничтожение 3 самолетов на аэродроме "Саваслейка". Враг потерял МиГ-31 и 2 Ил-76.
Кирилл Буданов сообщил, что в ночь на 21 августа ГУР атаковало беспилотниками центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой.
Кроме того, нанесло удары по аэропорту Остафьево в Москве. Сейчас разведка еще выясняет результаты операции.
Воздушные силы официально предупредили об угрозе БПЛА для Сум.
В США прокомментировали визит в Украину премьер-министра Индии. Заявили, что он очень важен, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.