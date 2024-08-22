Атака "Шахедами", пожар на аэродроме "Мариновка" в России: хронология 911 дня войны

Полномасштабная война продолжается уже 911 сутки. Россия атаковала "Шахедами". Также агрессор пытается продвигаться на фронте. Однако, Силы обороны дают мощный отпор. Кроме того, наши защитники продолжают операцию в Курской области.

Какая ситуация на поле боя сегодня, об успехах украинских воинов, военных преступлениях российских захватчиков и главных новостях 22 августа – пишет 24 Канал.

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