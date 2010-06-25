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24 Канал Новости Украины хронологія 1218 дня війни
25 июня, 06:42
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Атака "Шахедами", взрывы в России и оккупированном Крыму: хронология 1218 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1218 сутки. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий и продолжают постоянный террор гражданского населения.

О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, главном за 25 июня сообщает 24 Канал.

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05:02, 25 июня

Россияне запустили КАБ по Купянску: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Ночью враг также нанес удар по городу Купянск на Харьковщине.

В результате попадания КАБ в землю, поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали 5 гражданских.

04:30, 25 июня

Силы обороны провели удачный рейд под Херсоном, оккупанты продвинулись на Сумщине: обзор ISW

Украинские войска продвинулись во время вероятного рейда на Херсонском направлении. Также наши защитники имели успехи на Торецком направлении.

По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на севере Сумской области и возле городов Часов Яр, Покровск и Новопавловка.

03:53, 25 июня

Взрывы в Запорожье: есть повреждения и раненые

Россияне нанесли по Запорожью 4 удара. Ранены 2 человека.

Враг атаковал город после полуночи. Поцелил по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и машины.

Получили ранения двое мужчин 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.

03:01, 25 июня

Зеленский встретился с Макроном в Гааге

Президент Украины встретился с Эммануэлем Макроном в Гааге.

Они обсудили в частности возможность передачи нашему государству дополнительных истребителей Mirage.

01:56, 25 июня

Россияне ударили по Харькову "Геранями": есть попадание в гражданское предприятие

Под ударом вражеских дронов оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Также поврежден незаселенный жилой дом, там вспыхнул пожар. Всего по предприятию прилетело 4 БПЛА "Герань-2".

Известно о 1 пострадавшем, он госпитализирован.

Также попадания и по Шевченковскому району Харькова. Там загорелось трехэтажное здание.

Как сообщил Игорь Терехов, Харьков атаковали 7 БПЛА типа "Шахед" ("Герань"). Все были нацелены на Киевский район.

01:23, 25 июня

Дроны массированно атаковали Вилково в Одесской области

В городе Вилково прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО.

Мониторинговые каналы писали о более десятке БПЛА в направлении города.

00:21, 25 июня

В России и оккупированном Крыму прогремели взрывы

Россияне жалуются на взрывы в Таганроге и Ростове. Также громко в оккупированном Крыму.

В Таганроге, вероятно атакован завод дронов "Атлант АЭРО".