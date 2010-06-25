Атака "Шахедами", взрывы в России и оккупированном Крыму: хронология 1218 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1218 сутки. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий и продолжают постоянный террор гражданского населения.

О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, главном за 25 июня сообщает 24 Канал.

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