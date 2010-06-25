Атака "Шахедами", взрывы в России и оккупированном Крыму: хронология 1218 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1218 сутки. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий и продолжают постоянный террор гражданского населения.
О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, главном за 25 июня сообщает 24 Канал.
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Ночью враг также нанес удар по городу Купянск на Харьковщине. В результате попадания КАБ в землю, поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали 5 гражданских. Украинские войска продвинулись во время вероятного рейда на Херсонском направлении. Также наши защитники имели успехи на Торецком направлении. По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на севере Сумской области и возле городов Часов Яр, Покровск и Новопавловка. Россияне нанесли по Запорожью 4 удара. Ранены 2 человека. Враг атаковал город после полуночи. Поцелил по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и машины. Получили ранения двое мужчин 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести. Президент Украины встретился с Эммануэлем Макроном в Гааге. Они обсудили в частности возможность передачи нашему государству дополнительных истребителей Mirage. Под ударом вражеских дронов оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Также поврежден незаселенный жилой дом, там вспыхнул пожар. Всего по предприятию прилетело 4 БПЛА "Герань-2". Известно о 1 пострадавшем, он госпитализирован. Также попадания и по Шевченковскому району Харькова. Там загорелось трехэтажное здание. Как сообщил Игорь Терехов, Харьков атаковали 7 БПЛА типа "Шахед" ("Герань"). Все были нацелены на Киевский район. В городе Вилково прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО. Мониторинговые каналы писали о более десятке БПЛА в направлении города. Россияне жалуются на взрывы в Таганроге и Ростове. Также громко в оккупированном Крыму. В Таганроге, вероятно атакован завод дронов "Атлант АЭРО".
Россияне запустили КАБ по Купянску: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
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Взрывы в Запорожье: есть повреждения и раненые
Зеленский встретился с Макроном в Гааге
Россияне ударили по Харькову "Геранями": есть попадание в гражданское предприятие
Дроны массированно атаковали Вилково в Одесской области
В России и оккупированном Крыму прогремели взрывы
Ночью враг также нанес удар по городу Купянск на Харьковщине.
В результате попадания КАБ в землю, поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали 5 гражданских.
Украинские войска продвинулись во время вероятного рейда на Херсонском направлении. Также наши защитники имели успехи на Торецком направлении.
По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на севере Сумской области и возле городов Часов Яр, Покровск и Новопавловка.
Россияне нанесли по Запорожью 4 удара. Ранены 2 человека.
Враг атаковал город после полуночи. Поцелил по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и машины.
Получили ранения двое мужчин 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Президент Украины встретился с Эммануэлем Макроном в Гааге.
Они обсудили в частности возможность передачи нашему государству дополнительных истребителей Mirage.
Под ударом вражеских дронов оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Также поврежден незаселенный жилой дом, там вспыхнул пожар. Всего по предприятию прилетело 4 БПЛА "Герань-2".
Известно о 1 пострадавшем, он госпитализирован.
Также попадания и по Шевченковскому району Харькова. Там загорелось трехэтажное здание.
Как сообщил Игорь Терехов, Харьков атаковали 7 БПЛА типа "Шахед" ("Герань"). Все были нацелены на Киевский район.
В городе Вилково прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО.
Мониторинговые каналы писали о более десятке БПЛА в направлении города.
Россияне жалуются на взрывы в Таганроге и Ростове. Также громко в оккупированном Крыму.
В Таганроге, вероятно атакован завод дронов "Атлант АЭРО".