Атака "Шахедами", продвижение врага: хронология 1159 дня войны
Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины и попытки захватить как можно больше наших территорий. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор агрессору.
О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – главное за 1159 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Украину атакуют вражеские "Шахеды": где сейчас звучит тревога
В Одесской области прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах. Из российской оккупации удалось вернуть еще 12 детей. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA. По данным Института изучения войны, российские захватчики имели частичный успех в Белгородской области, на Новопавловском, Кураховском направлениях и в направлении Великой Новоселки. ВСУ достигли успеха на Покровском направлении, продвинувшись на север от Николаевки. В Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о российских БПЛА. В Житомире прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах. В воздушном пространстве зафиксированы российские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.
В Одессе прогремели взрывы
В Украину вернули еще 12 детей из оккупации
Оккупанты имели успех на 4 направлениях: обзор фронта от ISW
Взрывы в Днепре
В Житомире прогремели взрывы
На Киевщине работает ППО
В Одесской области прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
Из российской оккупации удалось вернуть еще 12 детей. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.
По данным Института изучения войны, российские захватчики имели частичный успех в Белгородской области, на Новопавловском, Кураховском направлениях и в направлении Великой Новоселки.
ВСУ достигли успеха на Покровском направлении, продвинувшись на север от Николаевки.
В Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о российских БПЛА.
В Житомире прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
В воздушном пространстве зафиксированы российские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.