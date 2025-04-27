Атака "Шахедами", продвижение врага: хронология 1159 дня войны

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины и попытки захватить как можно больше наших территорий. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – главное за 1159 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.

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