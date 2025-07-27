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24 Канал Новости Украины Россия могла попытаться убить руководство СБС, новые санкции: хронология 1250 дня войны
27 июля, 23:59
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Россия могла попытаться убить руководство СБС, новые санкции: хронология 1250 дня войны

Ирина Чеботникова, Юлия Мурина

В Украине 1250 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать как можно больше наших территорий и продолжают постоянный террор гражданского населения.

О главных новостях 1250 дня полномасштабной войны сообщает 24 Канал.

Смотрите также Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией

23:59, 27 июля

ЕС будет покупать энергоресурсы у США, а не у России

ЕС планирует использовать американские энергоресурсы для достижения энергетической независимости от России в рамках нового торгового соглашения с США.

Президент Еврокомиссии заявила, что Евросоюз заменит российский газ и нефть крупными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива.

23:30, 27 июля

В Запорожье прогремели взрывы

Иван Федоров предупредил, что в регионе работает наша ПВО.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– добавил он.

22:30, 27 июля

Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с НАТО, которое предусматривает поддержку Украины

Речь о закупке Европой американского оружия для Киева.

Мы будем отправлять военную технику и другое оборудование в НАТО, и они будут делать то, что хотят, но, я думаю, в основном будут работать с Украиной, 
– сказал Трамп.

22:30, 27 июля

В Киеве и области слышали взрывы

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных беспилотников для области. В ОВА сообщили о фиксации вражеских воздушных целей в пространстве. Также там сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

22:00, 27 июля

Уничтожено здание Тамбовского порохового завода

Уничтожено здание Тамбовского порохового завода в Котовске и техническое здание станции Жутово в Волгоградской области.

Это последствия дроновых атак 25 и 27 июля, пишет Exilenova.

21:30, 27 июля

Оккупанты пытаются зайти в Купянск

Силы обороны фиксируют активные действия оккупантов на дороге из Радьковки и из Голубовки в сторону частного сектора. Россияне пытаются закрепиться на занятых позициях.

Военные изо всех сил выбивают врагов с территории Харьковской области. Однако аналитики отметили, что ситуация с обороной там осложняется тем, что российская армия имеет большой район проникновения – вплоть до Соболевки.

Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны,
– написали в DeepState.

21:00, 27 июля

В результате удара по автобусу с гражданскими на Сумщине погибли три человека, 19 ранены

Всего в автобусе находились 39 пассажиров. Транспорт уже не раз был под обстрелом.

Погибшие – жительницы Юнаковской громады. Они были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничной общине.

20:30, 27 июля

ВСУ официально подтвердили освобождение Кондратовки в Сумской области

Об освобождении Кондратовки 25 июля писали в DeepState.

Это уже второе село, освобожденное 225 ОШП на Сумщине.
 

20:00, 27 июля

Силы обороны отбили механизированный российский штурм

Оккупанты прибегли к неудачной попытке механизированного штурма, но украинские защитники из 118 отдельной механизированной бригады дали достойный отпор.

Бойцы смогли остановить врага еще на значительном расстоянии от своих позиций. Кроме этого, они уничтожили вражеский танк, 3 БМП и 4 багги. В течение нескольких часов военные также ликвидировали 38 оккупантов, еще трех – ранили.

19:30, 27 июля

В оккупации уничтожают символ Мелитополя

Россияне режут черешневые сады Филибера – памятник 19 века и визитку города.

На их месте якобы возведут больницу.

18:55, 27 июля

Украина синхронизировала санкции против России с 18 пакетом ЕС.

18:25, 27 июля

Вучич не введет санкции против России.

17:50, 27 июля

Европа может сократить финансовую поддержку Украины из-за скандала с НАБУ и САП, – NYT.

17:20, 27 июля

Обострение ситуации в Балтийском море

  • Россия во время учений на Балтике могла впервые применить морские дроны.
  • В то же время НАТО отправило на этой неделе самолет дальнего радиолокационного слежения E-3A Sentry, который 8 часов летал над Восточной Европой.
17:00, 27 июля

Россияне ударили по автобусу с людьми на Сумщине

Есть пострадавшие, но их количество не называют.

16:45, 27 июля

Украине поставят 33 тысячи систем Skynode. Ударные комплекты включают миниатюрные компьютеры Skynode, которые превращают дроны в оружие с ИИ.

Такие данные привели западные СМИ.

16:30, 27 июля

Парад в Петербурге могли отменить из-за атаки дронами

Россияне отменили морской парад впервые с 2017 года. Он должен был пройти на день флота 27 июля.

Песков заявил, что причина – безопасность. Ночью Ленинградскую область массированно атаковали БпЛА.

16:15, 27 июля

Зеленский ожидает ответа от Путина на предложение встретиться до конца августа.

15:52, 27 июля

В Сумах частично нет света

Днем 27 июля стало известно, что в Сумах есть проблемы с электроэнергией в результате российской дроновой атаки.

Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины. В результате атаки беспилотниками часть Сумской общины осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей,
– рассказал глава Сумской ОВА.

15:39, 27 июля

Зеленский ввел санкции против российских компаний

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против более чем 90 компаний и лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

В комментарии 24 Каналу Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что под санкции попали компании, связанные с добычей, обработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов, которые критически важны для российского ВПК.

В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации – в частности компании из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других,
– рассказал Владислав Власюк.

15:08, 27 июля

В Украине масштабируют собственное производство взрывчатки

Свириденко рассказала, что в оборонном секторе будут масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине. Цель – чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине, в нужных объемах и системно.

Запланирован аудит государственных расходов и сокращение бюрократических процедур, также Кабмин планирует запуск грантов на бионические протезы для поддержки украинских производителей.

Руководительница Кабмина отметила, что новое правительство определило своими приоритетами достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление. Сейчас Свириденко встречается с руководителями министерств, чтобы наработать конкретные планы, которые войдут в программу действий правительства.

14:01, 27 июля

Россия, вероятно, пыталась убить одновременно всех руководителей Сил беспилотных систем

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о попытке покушения на себя и других офицеров.

"Мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло",
– написал "Мадьяр".

13:02, 27 июля

В Одессе прогремели взрывы

Россияне атаковали Одессу беспилотниками с Черного моря. По вражеским целям работали украинские защитники.

12:03, 27 июля

Орбан снова высказался против вступления Украины в ЕС

По мнению венгерского премьера, вступление Украины в ЕС принесет войну в Европу.

Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку это тоже приведет к войне, даже если весь Брюссель перевернется с ног на голову. Пределы дипломатического и силового влияния Венгрии очевидны. Поэтому мы должны сосредоточиться прежде всего на региональном мире,
– сказал Орбан.

11:16, 27 июля

БпЛА атаковали Ленинградскую область

Утро 27 июля в Ленинградской области началось с атак беспилотников. В связи с этим в петербургском аэропорту Пулково временно прекратили взлет и посадку самолетов.

Из-за мер безопасности более 70 авиарейсов были задержаны или отменены.

10:50, 27 июля

Враг атаковал Хмельницкую область

Во время утренней тревоги в Хмельницкой области уничтожено 3 вражеские "Шахеды".

Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала.

10:35, 27 июля

Россия атаковала Украину ночью

В ночь на 27 июля противник атаковал 83 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях, падение обломков на 2 локациях.

09:26, 27 июля

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках.

09:14, 27 июля

КНДР планирует новое развертывание сил в России уже в августе 2025 года, – Reuters

Северная Корея продолжает поддержку России и, вероятно, готовится отправить на войну против Украины дополнительных военных. 

Это может произойти в июле или августе 2025 года.

09:07, 27 июля

Россияне используют китайские модемы для наводки дронов в Украине

Оккупанты применяют на своих беспилотниках "Гербера" мощные китайские модемы.

Они помогают врагу устанавливать радиосвязь с дронами на большие расстояния.

09:07, 27 июля

Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба ВСУ

  • За прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения.
  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 9 атак захватчиков.
  • На Южно-Слобожанском направлении враг 4 раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.
  • На Купянском направлении произошло 6 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Купянска и Загрызово.
  • На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.
  • На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районе Григорьевки.
  • На Краматорском направлении противник дважды безуспешно атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечиного и Белой Горы.
  • На Торецком направлении враг совершил три атаки в районах Торецка и Александро-Калинового.
  • На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего.
  • На Новопавловском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленый Гай, Малиевка, Воскресенка.
  • На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.
  • Силы обороны отбили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.
  • На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг 10 раз атаковал позиции Сил обороны.
  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
  • Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимых потерь в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
08:27, 27 июля

В Черкасской области сбили 4 дрона

По предварительным данным, в пределах области обезврежено 4 российских БПЛА.

Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества пока нет.

07:54, 27 июля

На Полтавщине повреждены дома в результате атаки "Шахедами"

В Кременчугском и Полтавском районах в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки.

К счастью, обошлось без пострадавших. 
 

07:50, 27 июля

Трамп теряет терпение из-за Путина, Рубио

Президент США теряет терпение из-за безрезультатности разговоров с кремлевским диктатором относительно войны России против Украины.

Трамп хочет увидеть конкретные действия, нацеленные на ее завершение.

07:09, 27 июля

Россия сможет запускать до 2000 БПЛА за ночь: ISW о неутешительном прогнозе

Россия, вероятно, готовится к интенсивным атакам по территории Украины. Для этого активно наращивает производство ракет и ударных дронов.

По оценкам аналитиков, агрессор сможет использовать до 2000 БПЛА за ночь до ноября этого года.

07:06, 27 июля

Минус еще 920 оккупантов

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 920 оккупантов. Также уничтожили 348 единиц вражеской техники и вооружения.

Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 049 000 бойцов.

06:57, 27 июля

На Киевщине взрывы: работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников. Работают Силы ПВО.

02:51, 27 июля

Силы обороны продвинулись на 3 направлениях, россияне – на 4: обзор ISW

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, в направлении Великого Бурлука и на Лиманском направлении.

Российские захватчики имели определенные успехи на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях, а также в направлении Большой Новоселки.

02:14, 27 июля

DeepState о продвижении оккупантов

Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового.

01:38, 27 июля

В России горит нефтебаза в Октябрьском

В России масштабный пожар в районе поселка Октябрьский в Волгоградской области. Вероятно, поражена нефтебаза.

00:11, 27 июля

Россия обстреляла Сумы: пострадали гражданские

Вечером 26 июля враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины.

В результате удара в Ковпаковском районе города пострадали гражданские. Предварительно, 3 раненых. Всех госпитализировали.

Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.



 

00:03, 27 июля

WP раскрыл новую схему вооружения Украины

Европейские страны хотят воспользоваться планом Трампа, который позволяет передавать Украине имеющееся у них американское оружие, а потом покупать его замену для себя.

США также могут перенаправлять поставки, предназначенные для других стран, продавать их европейцам, а те будут передавать его Украине.