По оценкам аналитиков, агрессор сможет использовать до 2000 БПЛА за ночь до ноября этого года.
Россия могла попытаться убить руководство СБС, новые санкции: хронология 1250 дня войны
В Украине 1250 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать как можно больше наших территорий и продолжают постоянный террор гражданского населения.
О главных новостях 1250 дня полномасштабной войны сообщает 24 Канал.
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ЕС планирует использовать американские энергоресурсы для достижения энергетической независимости от России в рамках нового торгового соглашения с США. Президент Еврокомиссии заявила, что Евросоюз заменит российский газ и нефть крупными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива. Иван Федоров предупредил, что в регионе работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, Речь о закупке Европой американского оружия для Киева. Мы будем отправлять военную технику и другое оборудование в НАТО, и они будут делать то, что хотят, но, я думаю, в основном будут работать с Украиной, Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных беспилотников для области. В ОВА сообщили о фиксации вражеских воздушных целей в пространстве. Также там сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Уничтожено здание Тамбовского порохового завода в Котовске и техническое здание станции Жутово в Волгоградской области. Это последствия дроновых атак 25 и 27 июля, пишет Exilenova. Силы обороны фиксируют активные действия оккупантов на дороге из Радьковки и из Голубовки в сторону частного сектора. Россияне пытаются закрепиться на занятых позициях. Военные изо всех сил выбивают врагов с территории Харьковской области. Однако аналитики отметили, что ситуация с обороной там осложняется тем, что российская армия имеет большой район проникновения – вплоть до Соболевки. Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны, Всего в автобусе находились 39 пассажиров. Транспорт уже не раз был под обстрелом. Погибшие – жительницы Юнаковской громады. Они были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничной общине. Об освобождении Кондратовки 25 июля писали в DeepState. Это уже второе село, освобожденное 225 ОШП на Сумщине. Оккупанты прибегли к неудачной попытке механизированного штурма, но украинские защитники из 118 отдельной механизированной бригады дали достойный отпор. Бойцы смогли остановить врага еще на значительном расстоянии от своих позиций. Кроме этого, они уничтожили вражеский танк, 3 БМП и 4 багги. В течение нескольких часов военные также ликвидировали 38 оккупантов, еще трех – ранили. Россияне режут черешневые сады Филибера – памятник 19 века и визитку города. На их месте якобы возведут больницу. Украина синхронизировала санкции против России с 18 пакетом ЕС. Вучич не введет санкции против России. Европа может сократить финансовую поддержку Украины из-за скандала с НАБУ и САП, – NYT. Есть пострадавшие, но их количество не называют. Украине поставят 33 тысячи систем Skynode. Ударные комплекты включают миниатюрные компьютеры Skynode, которые превращают дроны в оружие с ИИ. Такие данные привели западные СМИ. Россияне отменили морской парад впервые с 2017 года. Он должен был пройти на день флота 27 июля. Песков заявил, что причина – безопасность. Ночью Ленинградскую область массированно атаковали БпЛА. Зеленский ожидает ответа от Путина на предложение встретиться до конца августа. Днем 27 июля стало известно, что в Сумах есть проблемы с электроэнергией в результате российской дроновой атаки. Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины. В результате атаки беспилотниками часть Сумской общины осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей, Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против более чем 90 компаний и лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. В комментарии 24 Каналу Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что под санкции попали компании, связанные с добычей, обработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов, которые критически важны для российского ВПК. В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации – в частности компании из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других, Свириденко рассказала, что в оборонном секторе будут масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине. Цель – чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине, в нужных объемах и системно. Запланирован аудит государственных расходов и сокращение бюрократических процедур, также Кабмин планирует запуск грантов на бионические протезы для поддержки украинских производителей. Руководительница Кабмина отметила, что новое правительство определило своими приоритетами достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление. Сейчас Свириденко встречается с руководителями министерств, чтобы наработать конкретные планы, которые войдут в программу действий правительства. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о попытке покушения на себя и других офицеров. "Мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло", Россияне атаковали Одессу беспилотниками с Черного моря. По вражеским целям работали украинские защитники. По мнению венгерского премьера, вступление Украины в ЕС принесет войну в Европу. Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку это тоже приведет к войне, даже если весь Брюссель перевернется с ног на голову. Пределы дипломатического и силового влияния Венгрии очевидны. Поэтому мы должны сосредоточиться прежде всего на региональном мире, Утро 27 июля в Ленинградской области началось с атак беспилотников. В связи с этим в петербургском аэропорту Пулково временно прекратили взлет и посадку самолетов. Из-за мер безопасности более 70 авиарейсов были задержаны или отменены. Во время утренней тревоги в Хмельницкой области уничтожено 3 вражеские "Шахеды". Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала. В ночь на 27 июля противник атаковал 83 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях, падение обломков на 2 локациях. В Хмельницкой области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках. Северная Корея продолжает поддержку России и, вероятно, готовится отправить на войну против Украины дополнительных военных. Это может произойти в июле или августе 2025 года. Оккупанты применяют на своих беспилотниках "Гербера" мощные китайские модемы. Они помогают врагу устанавливать радиосвязь с дронами на большие расстояния. По предварительным данным, в пределах области обезврежено 4 российских БПЛА. Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества пока нет. В Кременчугском и Полтавском районах в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших. Президент США теряет терпение из-за безрезультатности разговоров с кремлевским диктатором относительно войны России против Украины. Трамп хочет увидеть конкретные действия, нацеленные на ее завершение. Россия, вероятно, готовится к интенсивным атакам по территории Украины. Для этого активно наращивает производство ракет и ударных дронов. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 920 оккупантов. Также уничтожили 348 единиц вражеской техники и вооружения. Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 049 000 бойцов. В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников. Работают Силы ПВО. Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, в направлении Великого Бурлука и на Лиманском направлении. Российские захватчики имели определенные успехи на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях, а также в направлении Большой Новоселки. Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового. В России масштабный пожар в районе поселка Октябрьский в Волгоградской области. Вероятно, поражена нефтебаза. Вечером 26 июля враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины. В результате удара в Ковпаковском районе города пострадали гражданские. Предварительно, 3 раненых. Всех госпитализировали. Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести. Европейские страны хотят воспользоваться планом Трампа, который позволяет передавать Украине имеющееся у них американское оружие, а потом покупать его замену для себя. США также могут перенаправлять поставки, предназначенные для других стран, продавать их европейцам, а те будут передавать его Украине.
ЕС будет покупать энергоресурсы у США, а не у России
В Запорожье прогремели взрывы
– добавил он.
Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с НАТО, которое предусматривает поддержку Украины
– сказал Трамп.
В Киеве и области слышали взрывы
Уничтожено здание Тамбовского порохового завода
Оккупанты пытаются зайти в Купянск
– написали в DeepState.
В результате удара по автобусу с гражданскими на Сумщине погибли три человека, 19 ранены
ВСУ официально подтвердили освобождение Кондратовки в Сумской области
Силы обороны отбили механизированный российский штурм
В оккупации уничтожают символ Мелитополя
Обострение ситуации в Балтийском море
Россияне ударили по автобусу с людьми на Сумщине
Парад в Петербурге могли отменить из-за атаки дронами
В Сумах частично нет света
– рассказал глава Сумской ОВА.
Зеленский ввел санкции против российских компаний
– рассказал Владислав Власюк.
В Украине масштабируют собственное производство взрывчатки
Россия, вероятно, пыталась убить одновременно всех руководителей Сил беспилотных систем
– написал "Мадьяр".
В Одессе прогремели взрывы
Орбан снова высказался против вступления Украины в ЕС
– сказал Орбан.
БпЛА атаковали Ленинградскую область
Враг атаковал Хмельницкую область
Россия атаковала Украину ночью
Взрывы в Хмельницкой области
КНДР планирует новое развертывание сил в России уже в августе 2025 года, – Reuters
Россияне используют китайские модемы для наводки дронов в Украине
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба ВСУ
В Черкасской области сбили 4 дрона
На Полтавщине повреждены дома в результате атаки "Шахедами"
Трамп теряет терпение из-за Путина, Рубио
Россия сможет запускать до 2000 БПЛА за ночь: ISW о неутешительном прогнозе
Минус еще 920 оккупантов
На Киевщине взрывы: работает ПВО
Силы обороны продвинулись на 3 направлениях, россияне – на 4: обзор ISW
DeepState о продвижении оккупантов
В России горит нефтебаза в Октябрьском
Россия обстреляла Сумы: пострадали гражданские
WP раскрыл новую схему вооружения Украины
ЕС планирует использовать американские энергоресурсы для достижения энергетической независимости от России в рамках нового торгового соглашения с США.
Президент Еврокомиссии заявила, что Евросоюз заменит российский газ и нефть крупными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива.
Иван Федоров предупредил, что в регионе работает наша ПВО.
До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
Речь о закупке Европой американского оружия для Киева.
Мы будем отправлять военную технику и другое оборудование в НАТО, и они будут делать то, что хотят, но, я думаю, в основном будут работать с Украиной,
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных беспилотников для области. В ОВА сообщили о фиксации вражеских воздушных целей в пространстве. Также там сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
Уничтожено здание Тамбовского порохового завода в Котовске и техническое здание станции Жутово в Волгоградской области.
Это последствия дроновых атак 25 и 27 июля, пишет Exilenova.
Силы обороны фиксируют активные действия оккупантов на дороге из Радьковки и из Голубовки в сторону частного сектора. Россияне пытаются закрепиться на занятых позициях.
Военные изо всех сил выбивают врагов с территории Харьковской области. Однако аналитики отметили, что ситуация с обороной там осложняется тем, что российская армия имеет большой район проникновения – вплоть до Соболевки.
Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны,
Всего в автобусе находились 39 пассажиров. Транспорт уже не раз был под обстрелом.
Погибшие – жительницы Юнаковской громады. Они были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничной общине.
Об освобождении Кондратовки 25 июля писали в DeepState.
Это уже второе село, освобожденное 225 ОШП на Сумщине.
Оккупанты прибегли к неудачной попытке механизированного штурма, но украинские защитники из 118 отдельной механизированной бригады дали достойный отпор.
Бойцы смогли остановить врага еще на значительном расстоянии от своих позиций. Кроме этого, они уничтожили вражеский танк, 3 БМП и 4 багги. В течение нескольких часов военные также ликвидировали 38 оккупантов, еще трех – ранили.
Россияне режут черешневые сады Филибера – памятник 19 века и визитку города.
На их месте якобы возведут больницу.
Украина синхронизировала санкции против России с 18 пакетом ЕС.
Вучич не введет санкции против России.
Европа может сократить финансовую поддержку Украины из-за скандала с НАБУ и САП, – NYT.
Есть пострадавшие, но их количество не называют.
Украине поставят 33 тысячи систем Skynode. Ударные комплекты включают миниатюрные компьютеры Skynode, которые превращают дроны в оружие с ИИ.
Такие данные привели западные СМИ.
Россияне отменили морской парад впервые с 2017 года. Он должен был пройти на день флота 27 июля.
Песков заявил, что причина – безопасность. Ночью Ленинградскую область массированно атаковали БпЛА.
Зеленский ожидает ответа от Путина на предложение встретиться до конца августа.
Днем 27 июля стало известно, что в Сумах есть проблемы с электроэнергией в результате российской дроновой атаки.
Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины. В результате атаки беспилотниками часть Сумской общины осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей,
Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против более чем 90 компаний и лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.
В комментарии 24 Каналу Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что под санкции попали компании, связанные с добычей, обработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов, которые критически важны для российского ВПК.
В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации – в частности компании из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других,
Свириденко рассказала, что в оборонном секторе будут масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине. Цель – чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине, в нужных объемах и системно.
Запланирован аудит государственных расходов и сокращение бюрократических процедур, также Кабмин планирует запуск грантов на бионические протезы для поддержки украинских производителей.
Руководительница Кабмина отметила, что новое правительство определило своими приоритетами достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление. Сейчас Свириденко встречается с руководителями министерств, чтобы наработать конкретные планы, которые войдут в программу действий правительства.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о попытке покушения на себя и других офицеров.
"Мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло",
Россияне атаковали Одессу беспилотниками с Черного моря. По вражеским целям работали украинские защитники.
По мнению венгерского премьера, вступление Украины в ЕС принесет войну в Европу.
Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку это тоже приведет к войне, даже если весь Брюссель перевернется с ног на голову. Пределы дипломатического и силового влияния Венгрии очевидны. Поэтому мы должны сосредоточиться прежде всего на региональном мире,
Утро 27 июля в Ленинградской области началось с атак беспилотников. В связи с этим в петербургском аэропорту Пулково временно прекратили взлет и посадку самолетов.
Из-за мер безопасности более 70 авиарейсов были задержаны или отменены.
Во время утренней тревоги в Хмельницкой области уничтожено 3 вражеские "Шахеды".
Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала.
В ночь на 27 июля противник атаковал 83 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях, падение обломков на 2 локациях.
В Хмельницкой области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках.
Северная Корея продолжает поддержку России и, вероятно, готовится отправить на войну против Украины дополнительных военных.
Это может произойти в июле или августе 2025 года.
Оккупанты применяют на своих беспилотниках "Гербера" мощные китайские модемы.
Они помогают врагу устанавливать радиосвязь с дронами на большие расстояния.
По предварительным данным, в пределах области обезврежено 4 российских БПЛА.
Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества пока нет.
В Кременчугском и Полтавском районах в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Президент США теряет терпение из-за безрезультатности разговоров с кремлевским диктатором относительно войны России против Украины.
Трамп хочет увидеть конкретные действия, нацеленные на ее завершение.
Россия, вероятно, готовится к интенсивным атакам по территории Украины. Для этого активно наращивает производство ракет и ударных дронов.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 920 оккупантов. Также уничтожили 348 единиц вражеской техники и вооружения.
Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 049 000 бойцов.
В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников. Работают Силы ПВО.
Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, в направлении Великого Бурлука и на Лиманском направлении.
Российские захватчики имели определенные успехи на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях, а также в направлении Большой Новоселки.
Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового.
В России масштабный пожар в районе поселка Октябрьский в Волгоградской области. Вероятно, поражена нефтебаза.
Вечером 26 июля враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины.
В результате удара в Ковпаковском районе города пострадали гражданские. Предварительно, 3 раненых. Всех госпитализировали.
Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.
Европейские страны хотят воспользоваться планом Трампа, который позволяет передавать Украине имеющееся у них американское оружие, а потом покупать его замену для себя.
США также могут перенаправлять поставки, предназначенные для других стран, продавать их европейцам, а те будут передавать его Украине.