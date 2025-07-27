Россия могла попытаться убить руководство СБС, новые санкции: хронология 1250 дня войны

В Украине 1250 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать как можно больше наших территорий и продолжают постоянный террор гражданского населения.

О главных новостях 1250 дня полномасштабной войны сообщает 24 Канал.

Смотрите также Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией