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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами", продвижение ВСУ: хронология 1131 дня войны
30 марта, 06:30
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Атака "Шахедами", продвижение ВСУ: хронология 1131 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается 1131 сутки. Россия продолжает постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру, терроризируя мирное население. Также не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 1131 дня полномасштабный войны – пишет 24 Канал.

Обратите внимание Прямое попадание, жертвы и ребенок в тяжелом состоянии: все о циничной атаке на Харьков 29 марта

02:58, 30 марта

ВСУ продвинулись на Белгородщине, Россия оккупировала село под Покровском: обзор ISW

Аналитики отметили, что украинские защитники недавно несколько продвинулись в Белгородской области, а именно в Поповку. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 марта.

На Покровском направлении недавно продвинулись как российские, так и украинские силы ВСУ – к западу от Шевченко, враг – возле Котляровки, Богдановки. По данным ISW, оккупанты захватили Преображенку.

00:36, 30 марта

Взрывы на Киевщине

В Киевской области прогремели взрывы. Работала ПВО.

00:11, 30 марта

Взрывы в Черкасской области

В Черкасской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".