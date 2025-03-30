Атака "Шахедами", продвижение ВСУ: хронология 1131 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается 1131 сутки. Россия продолжает постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру, терроризируя мирное население. Также не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 1131 дня полномасштабный войны – пишет 24 Канал.

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