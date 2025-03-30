Атака "Шахедами", продвижение ВСУ: хронология 1131 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается 1131 сутки. Россия продолжает постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру, терроризируя мирное население. Также не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.
О последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 1131 дня полномасштабный войны – пишет 24 Канал.
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Аналитики отметили, что украинские защитники недавно несколько продвинулись в Белгородской области, а именно в Поповку. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 марта. На Покровском направлении недавно продвинулись как российские, так и украинские силы ВСУ – к западу от Шевченко, враг – возле Котляровки, Богдановки. По данным ISW, оккупанты захватили Преображенку. В Киевской области прогремели взрывы. Работала ПВО. В Черкасской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
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Взрывы на Киевщине
Взрывы в Черкасской области
Аналитики отметили, что украинские защитники недавно несколько продвинулись в Белгородской области, а именно в Поповку. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 марта.
На Покровском направлении недавно продвинулись как российские, так и украинские силы ВСУ – к западу от Шевченко, враг – возле Котляровки, Богдановки. По данным ISW, оккупанты захватили Преображенку.
В Киевской области прогремели взрывы. Работала ПВО.
В Черкасской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".